30 años de Pokémon, la franquicia más rentable del mundo de los videojuegos

Game Boy y Pokémon

El 27 de febrero de 1996 nació algo que nadie imaginó que se convertiría en la franquicia más rentable del mundo gamer: Pokémon Rojo y Verde fue lanzado de la mano de Nintendo para la consola portátil Game Boy.

La mente detrás de todo fue Satoshi Tajiri, quien soñó con trasladar la experiencia de coleccionar insectos a un videojuego. Lo que en primera instancia nació como un RPG (juego de rol) donde eras un niño que salía a capturar criaturas, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural, competitivo y empresarial que hoy cumple 30 años.

De un juego de niños a referente mundial

La fórmula parece simple: capturar, entrenar, combatir estratégicamente y completar una tu colección bajo el lema “atrapalos todos”, pero detrás había estadísticas, probabilidades, crianza perfecta y un sistema de tipos que obligaba a pensar.

Pokémon no solo popularizó los RPG portátiles; ayudó a consolidar el género para nuevas generaciones y convivió con otras franquicias que marcaron una era donde los mundos fantásticos y las criaturas compañeras dominaron la imaginación colectiva.

La popularidad del mundo Pokémon aumentó aún más cuando saltó a la animación en 1997 convirtió a Ash Ketchum y Pikachu en íconos globales, y en 1998 llegaría la primera película, Pokémon: Mewtwo contraataca, iniciando una larga lista de cintas.

El TCG: otra industria millonaria

Si hablamos de expansión brutal, hay que hablar del Pokémon Trading Card Game, pues lo que comenzó como un juego de cartas intercambiables por allá de 1996 se convirtió en una industria multimillonaria que contaría con torneos oficiales, cartas rarísimas, coleccionistas extremos… y récords históricos. En febrero de 2026, el youtuber Logan Paul rompió un Récord Guinness al vender una sola carta por 16,49 millones de dólares.

Logan Paul’s PSA 10 Pikachu Illustrator just sold for $16M.



Highest TCG sale ever. Most expensive trading card in history.



Pokemon TCG meta , it’s all over my feed 🤯 pic.twitter.com/VAHMhEK0XG — Pancake 🥞 (@PancakeSyrupNFT) February 16, 2026

Pokémon como símbolo institucional en Japón

En su país de origen, Pokémon no es solo entretenimiento, ahora es un símbolo cultural.

Hay Pokémon nombrados embajadores turísticos de prefecturas, tapas de alcantarilla oficiales decoradas con las criaturas, trenes temáticos y botargas participando en eventos públicos e incluso actos gubernamentales y cuando una franquicia aparece en campañas oficiales de país, ya podemos decir que es identidad nacional.

¡Hilo explicando TODOS los EMBAJADORES POKÉMON que tiene JAPÓN! 🧵🇯🇵



Veamos cuál es el motivo detrás de la elección de algunos #Pokémon como embajadores por las autoridades oficiales del país 👇 pic.twitter.com/NbDnCiyHcZ — Pokédex Obscura (@pokedexobscura) July 25, 2024

El fenómeno de RA que volvió a unir al mundo

En 2016, Pokémon Go, desarrollado por Niantic, convirtió calles y parques en zonas de captura. Este fue el juego de realidad aumentada más jugado de la historia. Era gratuito, fácil de entender y para jugarlo solo necesitas un smartphone e internet.

En poco tiempo, miles de personas estaban caminando juntas para atrapar criaturas virtuales, y así Pokémon logró algo que pocas franquicias han conseguido: transformar el espacio público en una experiencia compartida adaptando el uso de nuevas tecnologías.

30 años después…

Pokémon no solo cambió la industria de los videojuegos. Cambió la forma en que entendemos las franquicias multimedia.

Videojuegos

Anime

Películas

Cartas.

Torneos competitivos

Realidad aumentada

Museos.

Eventos gubernamentales

Y mucha, pero mucha mercancía

Actualmente existen más de mil Pokémon oficiales, puedes conocer sus origenes, sus historia y hasta encariñarse con ellos, y ahí está la magia: todo Pokémon es el favorito de alguien. Nintendo logró con nosotros una conexión emocional, y eso es lo que mantiene viva a la franquicia. No es solo estrategia ni coleccionismo. Es identidad, es nostalgia y es comunidad.

Treinta años después, queda claro que el mundo no atrapó Pokémon, más bien fue Pokémon quien nos atrapó a nosotros.