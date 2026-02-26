Así afectan al cerebro los videos cortos de TikTok: nuevo estudio explica posibles daños por alto consumo de estos contenidos

Estudio sobre la adicción a videos cortos La plataforma más popular de la era moderna fue el centro de una nueva investigación; los resultados advierten posibles daños atencionales en usuarios por el alto consumo del contenido.

“Es culpa de ver tanto ese celular...”, la advertencia preferida de las madres y padres ha sido respaldada por una investigación que se realizó por un grupo de profesionales en diversas áreas de la Universidad Zhejiang, ubicada en Hangzhou, China.

De acuerdo con el estudio, el uso de videos cortos en el móvil afecta negativamente las funciones atencionales, es decir, el alto consumo del contenido fugaz en plataformas como TikTok —caracterizada por sus videos de corta duración— y los populares reels en Instagram o Facebook, debilitan la capacidad de concentración en las personas que frecuentan este contenido particular.

¿TikTok es dañino? Universidad en China emprende investigación

Con la participación de elementos del Departamento de Psicología y Ciencias del Comportamiento, la Facultad de Medicina y el Centro de Ciencias Fronterizas del Ministerio de Educación para la Ciencia del Cerebro y la Integración Cerebro-Máquina de la Universidad de Zhejiang en China, los y las profesionales emprendieron un importante estudio sobre las consecuencias del formato de video corto en las plataformas de la modernidad, popularizado desde la aparición de TikTok.

“La atención desempeña un papel fundamental en el procesamiento cognitivo con implicaciones sustanciales para el aprendizaje y el comportamiento adaptativo”, introdujeron los autores del estudio, citando el trabajo teórico sobre la Atención de Petersen y Posner en 2012.

Llevando esto a la modernidad, en la que plataformas como TikTok han consolidado una importante popularidad entre las nuevas generaciones, las y los investigadores de Zhejiang plantaron la hipótesis de que las tendencias adictivas a los videos de formato corto podrían tener impactos negativos en la actividad neuronal subyacente al funcionamiento atencional.

El desarrollo del estudio contó con la prueba de red de atención ANT (Attentional Network Test, por sus siglas en inglés), herramienta neurocognitiva diseñada para evaluar la eficiencia de tres redes cerebrales distintas implicadas en la concentración:

Red de Alerta, capacidad para alcanzar y mantener un estado de alerta o vigilia.

Red de Orientación, la cual evalúa la capacidad del individuo o individua para seleccionar la información específica del entorno y dirigirla hacia una ubicación especial.

, la cual evalúa la capacidad del individuo o individua para seleccionar la información específica del entorno y dirigirla hacia una ubicación especial. Control Ejecutivo, que mide la capacidad para resolver conflictos entre estímulos, gestionar la atención dividida y evitar distracciones.

Además de esta prueba, la investigación también utilizó la electroencefalografía (EEG) para medir las actividades neuronales correspondientes.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio de la adicción a videos cortos?

Los y las participantes de la investigación fueron reclutados a través de redes sociales, quienes debían cumplir con los requisitos siguientes:

Tener entre 18 y 65 años.

Sin diagnóstico de trastornos neurológicos o enfermedades mentales.

No haber consumido sustancias (drogas psicotrópicas o alcohol) en el último mes.

No presentar sensibilidad adversa o grave a estímulos como luces parpadeantes, auditivos o radiación electromagnética.

Que no tuvieran participación previa en estudios de EEG similares.

Tras el proceso de selección, el estudio contó con 48 sujetos de estudio en total, con edades comprendidas entre los 18 y 33 años de edad; el nivel de estudio de las personas participantes variaba desde licenciatura hasta doctorado.

Entre las recomendaciones para futuros estudios del tema, las y los investigadores de la universidad en Hangzhou señalaron la exploración de otros factores que puedan influir en la adicción a los videos cortos en smartphones, como el tiempo de uso diario de estos y las variables sociales y psicológicas, para contribuir a una comprensión más completa.

En las conclusiones del estudio, las y los autores redactaron que se encontró una correlación negativa significativa entre la tendencia a la adicción a los videos cortos y el índice de oscilación neuronal, que refleja la red de control ejecutivo en el área frontal.

Es decir que, en la tercera red de atención antes explicada, el alto consumo a los videos cortos puede afectar la habilidad atencional y la capacidad para evadir las distracciones, afectando principalmente las áreas de orden superior responsables del autocontrol y la atención.

“Los videos cortos, al ser autoestimulantes y ricos en contenido, captan la atención con un mínimo esfuerzo psicológico”, escribieron las y los investigadores de Zhejiang, añadiendo en sus resultados que esta característica en el video de formato corto también se ve involucrada en el procesamiento emocional.