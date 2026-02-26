Taquería de “El Malilla” en CDMX: ubicación, horario y menú de “Los Pacientes”

Taquería de El Malilla El cantante de reggaetón mexicano invirtió recientemente en un negocio de tacos ubicado en la capital del país.

De exponente del “reggeton mexa” a incursionar en el negocio de la comida mexicana. Fernando Hernández Flores, mejor conocido en la industria musical como “El Malilla”, ya tiene un negocio de tacos que combina el sabor y el sazón de una tienda de barrio con una preparación más moderna. Esto es lo que tienes que saber de la Taquería Los Pacientes

“Los Pacientes”: La taquería de El Malilla

Este año, El Malilla confirmó que se asoció con otros inversionistas para abrir un establecimiento de comida que refleja su personalidad y conexión con la cultura popular urbana. A través de videos publicados en redes sociales, el cantante explicó que sumarse al negocio restaurantero era un “sueño guajiro” y expresó su entusiasmo por participar activamente en el proyecto, no solo como figura representativa sino como socio comprometido con la calidad y la experiencia del comensal.

El establecimiento, conocido oficialmente como Taquería y Carnicería Los Pacientes, ha sido apodado de manera coloquial en redes como “los tacos del Malilla”, debido a la vinculación directa entre el cantante y el sitio.

¿Cuál es el menú de la taquería del Malilla?

La carta presenta opciones títpicas de un establecimiento de la CDMX con tacos de diferentes tipos y sabores, así como algunas entradas “de antojo” como chicharrón o esquites. Además, también contarás con las populares “aguas frescas”, refrescos y tu Boing de guayaba o mango.

Frijoles de la casa

Chicharrón con rajas

Papa al horno

Esquites

Para el plato fuerte, Los Pacientes ofrece una amplia gama de tacos y antojitos, tales como:

Tacos de sirloin

Tacos de roast beef

Birria de res

Tacos de pollo

Tacos de cabeza

Tacos de lengua

Tacos campechanos

Tacos de suadero

Tacos de molleja

Quesadillas

¿Dónde está la taquería de El Malilla?

La taquería se encuentra en la colonia Doctores de la Ciudad de México, en la dirección Dr. J. Navarro 218, Cuauhtémoc, CDMX. El lugar funciona también como carnicería, lo que combina tradición y oferta culinaria en un mismo espacio.

El horario de atención es de martes a domingo, de 14:00 a 23:00 horas.