Alana Flores tiene nueva rival en Supernova 2026: “Se viene el reto más difícil”

Alana Flores tiene nueva rival en Supernova 2026:Shutterstock “Se viene el reto más difícil” (Shutterstock - Al4nita)

Alana Flores ya dio vuelta a la página. La cancelación de Zanadhi Zendejas fue un tropiezo en la organización del Súper Nova, un hecho que Alana Flores, figura central en la cartelera que ofrece el Supernova 2026, tuvo que dejar atrás.

Sin embargo, Alana Flores compartió en sus redes sociales que ya tiene nueva rival confirmada para la pelea estelar en el evento de influencers y boxeo amateur.

¿Quién es la nueva rival de Alana Flores para el Supernova 2026?

Pese a que la boxeadora no reveló el nombre de su contrincante confirmada para la pelea del Supernova Strikes 2, sí dio una pista sobre su nueva rival, y la definio como “un reto de verdad”.

Añadiendo un grado de interés, la boxeadora amateur apuntó: “Te puedo dar una pistita, es extranjera”, dijo Samadhi en un video que compartió en su cuenta de X.

Además, Flores apuntó que “se viene el reto más difícil” de su carrera en el mundo del boxeo amateur, asegurando que su nueva rival se trata de una competidora fuerte, cómo lo exige el publico de Supernova.

Alana arremete una vez más contra Zanadhi Zendejas

Además de compartir la confirmación de su nueva rival para la pelea en Súper Nova 2026, Zanadhi expresó sobre su nueva rival: “Me gustaría tener una rival que hable con hechos, porque con las rivales que solamente han salido a hablar no he tenido suerte... espero que sea una persona comprometida”, dijo Flores.

Además, arremetió una vez más contra Zanadhi Zendejas, actriz y boxeadora amateur que canceló su participación en el torneo, donde se enfrentaría a Alana Flores por el campeonato:

“Samadhi no fue ningún reto, porque de haber sido un reto, hubiera estado ese día en el ring. Pero este es un reto de verdad, porque va a ser una pelea muy difícil para mí, que es lo que la gente quiere ver: una rival complicada. Entonces, es un reto de verdad y no pura palabrería”, expresó Alana Flores.

Finalmente, mostrando su determinación por el encuentro expreso: “Una vez más, vamos a demostrar que las cosas se consiguen con esfuerzo, trabajo y disciplina”, dijo en su cuenta de X.