Resultados Lotería Nacional viernes 27 de febrero 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2874

Sorteo Superior 2874 de la Lotería Nacional Este martes 27 de febrero se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2874 de la Lotería Nacional se realiza este viernes 27 de febrero de 2026, fecha en la que miles de participantes están pendientes de los números ganadores y resultados de uno de los sorteos clásicos de la institución.

Los cachitos estuvieron dedicados a la ENEF–ESEF, que celebra 90 años de formación de docentes especializados en educación física.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2874?

El Sorteo Superior 2874 ofreció un premio principal de 17 millones de pesos repartidos en dos series. El esquema establece que el monto total corresponde a quienes poseen ambas series del número ganador, mientras que cada serie representa la mitad del premio.

El precio del cachito se fijó en 40 pesos, una cifra que favorece la participación de distintos sectores de la población.

La estructura del sorteo contempló, además, premios secundarios de hasta 425 mil pesos, lo que amplió las oportunidades de obtener beneficios económicos y reforzó el interés de los jugadores más allá del premio principal.

Para quienes decidieron apostar por mayores probabilidades, la serie completa tuvo un costo de 800 pesos, en tanto que el paquete de dos series alcanzó los 1,600 pesos. Esta opción se dirige a participantes que buscan acceder al monto total del premio y elevar sus posibilidades de éxito.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El desarrollo del sorteo se transmite en tiempo real mediante el canal oficial de YouTube de la institución, lo que permitió seguir el evento desde cualquier punto del país. Durante la emisión, los tradicionales Niños Gritones anunciarán los números premiados

La grabación completa del evento permanece disponible en las plataformas oficiales, con acceso libre para quienes desean revisar los resultados o verificar el desarrollo del sorteo en un momento posterior.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2874 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2874 comienza a las 20:00 horas, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la institución. El horario corresponde a la programación habitual de este tipo de sorteos, lo que facilita el seguimiento por parte de los participantes.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2874 de la Lotería Nacional?

Los resultados pueden verificarse a través de los canales oficiales habilitados por la institución. El portal digital permite ingresar el número del cachito para confirmar si obtuvo premio, con un sistema de consulta ágil y directo.

Otra vía consiste en acudir a los puntos de venta autorizados distribuidos en el país. En estos establecimientos, los agentes expendedores revisan los boletos y brindan orientación sobre el proceso de cobro, lo que aporta seguridad y certeza en la validación de los premios.