Resultados Melate, Revancha y Revanchita domingo 1 de marzo 2026: números ganadores del sorteo 4181

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita: Números ganadores de hoy Especial

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4181 se llevó a cabo este domingo 1 de marzo con gran expectación ante la bolsa millonaria acumulada; por ello miles de participantes se mantienen pendientes de los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4181?

Para el sorteo 4181, la bolsa acumulada del Melate alcanzó 562.3 millones de pesos, una cifra que lo posiciona entre los premios más elevados en lo que del año.

El incremento del monto se vincula con la falta de ganadores en sorteos anteriores, un fenómeno que provoca que el premio crezca progresivamente. Este mecanismo, basado en la acumulación, genera ciclos de mayor participación cuando el premio alcanza niveles históricos, lo que incrementa el volumen de boletos y la expectativa social alrededor del resultado.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4181

El proceso del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

Tras concluir el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública. A continuación, te presentamos los números ganadores:

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4181?

El sorteo se realizó a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate se basa en la selección de entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa de manera automática en las tres modalidades del concurso: Melate, Revancha y Revanchita. Esta estructura amplía las opciones de obtener premios mediante una sola compra, elemento que explica la popularidad del juego entre los participantes.

El modelo de participación simultánea en varias categorías convierte al sorteo en una alternativa atractiva dentro de los juegos de azar institucionales, al ofrecer diferentes vías de resultado en un mismo proceso.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4181?

Los resultados oficiales del sorteo pueden verificarse en el sitio web institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados.

El sistema digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar la existencia de premios de forma inmediata.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita implica 5 pesos extra. Quienes optan por las tres modalidades realizan una inversión total de 30 pesos.