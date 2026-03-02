Balón Trionda del Mundial 2026 en McDonald’s: ¿Cuándo estará disponible en México y cómo conseguirlo con la app?

Balón Trionda mini en McDonald's La cadena de comida rápida se unió a la máxima fiesta del fútbol al incluir el Balón Trionda en sus promociones de este año.

McDonald’s se unió al festejo futbolero de la Copa del Mundo FIFA 2026 con una promoción de tiempo limitado que ha capturado la atención de todos los fanáticos y fanáticas de este magno evento deportivo, pues ofrecerá al público una réplica del Balón Trionda en su versión mini.

La famosa cadena de comida rápida busca premiar a sus clientes más leales mediante la aplicación móvil, ya que este emblemático balón podrá ser obtenido al canjear los puntos acumulados en la app de McDonald’s.

¿Cuándo estará disponible la promoción del Balón Trionda de McDonald’s?

De hecho, ¡el Balón Trionda de McDonald’s ha llegado ya a México!

Sin embargo, no está disponible en todas las sucursales del país, ya que —hasta el momento—, está promoción de la cadena de comida rápida llegará primero al norte del país, empezando por Nuevo León, donde podrá estar disponible en la aplicación móvil de McDonald’s a partir del martes 3 de marzo.

De acuerdo con la información difundida por internautas, la pomoción eventualmente llegará al resto de la República Mexicana conforme la fecha del mundial de Fútbol 2026 se aproxime.

¿Cómo conseguir el Balón Trionda mini de McDonald’s?

La promoción será distinta a ediciones pasadas, ya que el Balón Trionda no podrá comprarse en combo como sucedió en las promociones de Friends o Fórmula 1, donde la compra de un combo especial de edición limitada incluía el objeto de colección.

En el caso del Balón Trionda mini, McDonald’s buscará aumentar el uso de su aplicación móvil y premiar a aquellos o aquellas clientes fieles que han acumulado puntos tras la compra de comida en la cadena multinacional.

Según la información otorgada por McDonald’s en el norte de México, el o la cliente tendrá que acumular 8 mil puntos para poder canjearlos por el balón mini de la Copa del Mundo 2026, aunque también dependerá si este esférico mundialista sigue disponible o se ha agotado.

Las instrucciones paso a paso para obtener los puntos necesarios, son las siguientes:

Descargar la aplicación móvil de McDonlad’s.

Realizar la compra de cualquier combo, bebida o alimento que desees.

Por cada peso de comida que gastas, la aplicación te da 10 puntos; aproximadamente, tendrías que gastar 800 pesos para completar los puntos requeridos.

para completar los puntos requeridos. Canjear los puntos por el Balón Trionda miniatura.

En caso de que el balón mundialista se haya agotado para el momento de tu intercambio, ¡no te preocupes!

McDonald’s permitirá que tus puntos puedan ser canjeados por otros premios, alguno de ellos incluyendo accesos para ver la Copa del Mundo 2026.