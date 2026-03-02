¡Boletos de Cine a 35 pesos!: así puedes usar la promoción del Cinépolis del 2 al 4 de marzo

Estos primeros días del mes de marzo llegan con una promoción especial para poder acudir a tu sala de cine más cercana a disfrutar de una película. Como ya es tradición, la cadena Cinépolis lanza esta promoción que se celebra días previos a la ceremonia de los premios Oscar para invitar a las y los cinéfilos a disfrutar la experiencia de la pantalla grande. Por tiempo limitado, las entradas estarán disponibles a un precio especial de 35 pesos, te decimos lo que tienes que saber.
#FiestaCinépolis ¡vuelve del 2 al 4 de marzo a $35 pesos, el plan ya está planeado, ahora te toca a ti etiqueta a esas personas con las que vas a venir. pic.twitter.com/5iKsjFRPI6— Cinépolis (@Cinepolis) February 16, 2026
Festival Cinépolis: ¿Cómo y cuándo comprar boletos a 35 pesos?
Por medio de sus redes sociales, Cinépolis anunció el regreso de esta promoción especial que estará vigente únicamente del 2 al 4 de marzo de este 2026. Durante todo el día, podrás adquirir entradas de salas regulares en 35 pesos y de salas VIP por 80 pesos. Para poder comprar tus entradas, sólo tienes que acceder a la aplicación móvil de Cinépolis Go desde tu dispositivo móvil y seguir los siguientes pasos:
Elegir tu película y función deseada
Seleccionar tus asientos
Agregar los boletos de “Fiesta Cinépolis”
Realizar el pago
¡Y listo! con el Código QR podrás disfrutar de tu película en este precio especial en cualquier horario y sucursal Cinépolis. También, podrás ir directamente a las taquillas para comprar tus boletos.
¿Qué películas se podrán ver por 35 en la Fiesta Cinépolis?
La cartekera de esta semana incluye estrenos y éxitos internacionales como:
- Scream 7
- Cumbres Borrascosas
- Venganza
- Hamnet
- Amélie
- ¿Quieres ser mi novia?
- GOAT: La cabra que cambió el juego
- Nuremberg: el juicio del siglo
- El Día del Fin del Mundo
- EPiC: Elvis Presley en concierto
- Caminos del Crimen
Consulta horarios y disponibilidad en tu sucursal favorita.