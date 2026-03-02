Tendencias

La “Fiesta de cine” ya está disponible para adquirir entradas desde la app o en taquillas

¡Boletos de Cine a 35 pesos!: así puedes usar la promoción del Cinépolis del 2 al 4 de marzo

Por Juan Carlos Navarro Hernández
La promoción tendrá un tiempo limitado e incluyen las salas VIP por un precio especial de 80 pesos en cualquier película y horario.
Estos primeros días del mes de marzo llegan con una promoción especial para poder acudir a tu sala de cine más cercana a disfrutar de una película. Como ya es tradición, la cadena Cinépolis lanza esta promoción que se celebra días previos a la ceremonia de los premios Oscar para invitar a las y los cinéfilos a disfrutar la experiencia de la pantalla grande. Por tiempo limitado, las entradas estarán disponibles a un precio especial de 35 pesos, te decimos lo que tienes que saber.

Festival Cinépolis: ¿Cómo y cuándo comprar boletos a 35 pesos?

Por medio de sus redes sociales, Cinépolis anunció el regreso de esta promoción especial que estará vigente únicamente del 2 al 4 de marzo de este 2026. Durante todo el día, podrás adquirir entradas de salas regulares en 35 pesos y de salas VIP por 80 pesos. Para poder comprar tus entradas, sólo tienes que acceder a la aplicación móvil de Cinépolis Go desde tu dispositivo móvil y seguir los siguientes pasos:

Elegir tu película y función deseada

Seleccionar tus asientos

Agregar los boletos de “Fiesta Cinépolis”

Realizar el pago

La promoción estará vigente sólo unos días desde la app y en taquillas.
¡Y listo! con el Código QR podrás disfrutar de tu película en este precio especial en cualquier horario y sucursal Cinépolis. También, podrás ir directamente a las taquillas para comprar tus boletos.

¿Qué películas se podrán ver por 35 en la Fiesta Cinépolis?

La cartekera de esta semana incluye estrenos y éxitos internacionales como:

  • Scream 7
  • Cumbres Borrascosas
  • Venganza
  • Hamnet
  • Amélie
  • ¿Quieres ser mi novia?
  • GOAT: La cabra que cambió el juego
  • Nuremberg: el juicio del siglo
  • El Día del Fin del Mundo
  • EPiC: Elvis Presley en concierto
  • Caminos del Crimen

Consulta horarios y disponibilidad en tu sucursal favorita.

