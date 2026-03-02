Equinoccio de primavera 2026: ¿Cuándo y a qué hora será?

Equinoccio de Primavera 2026 El inicio oficial de la primavera en el hemisferio norte este 2026 arribará con el equinoccio de primavera, evento astronómico que trae consigo el aumento de la luminosidad.

Marzo no es únicamente el mes de la mujer, sino también el mes que acompaña la primavera en el hemisferio norte del planeta, periodo en el que las jacarandas florecen y las tardes del día a día brindan mayor luz para completar actividades o simplemente respirar el renacimiento de la naturaleza.

Sin embargo, la estación más colorida del año no aparece por arte de magia simplemente cuando un calendario lo indica, sino que existe un evento astronómico concreto que marca la despedida oficial al invierno y la bienvenida a un nuevo ciclo: el equinoccio de primavera.

¿Cuándo será el equinoccio de primavera este 2026?

A diferencia de una festidad con fecha inamovible en el calendario mundial, el equinoccio de primavera no siempre tendrá la misma fecha y hora cuando arriba al hemisferio norte, por lo que cada año su aparición cambia de día y horario dependiendo de la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

De acuerdo con el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides, este 2026 el equinoccio de primavera sucederá el viernes 20 de marzo a las 8:45 horas de la mañana, hora céntrica de México.

Este fenómeno astronómico marca el momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el país, debido a que el Sol se coloca directamente sobre el ecuador terrestre, además de que oficia el inicio de la primavera.

No sólo eso, sino que después del equinoccio de primavera, los días disfrutarán de 4 minutos más de luz solar hasta el 21 de junio de 2026, fecha en la que llegará el solsticio de verano de este año.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

La palabra equinoccio proviene del latín aequus (igual) y nox (noche), para “noche igual”, que representa la duración casi igual entre día y noche en todo el mundo.

También conocido como equinoccio de marzo, es un fenómeno astronómico que ocurre en el hemisferio norte cuando el Sol cruza el ecuador celeste —línea imaginaria en el cielo sobre el ecuador terrestre— en dirección norte-sur, por lo que ambos hemisferios reciben cantidades aproximadamente iguales de luz solar.

Sin embargo, tras el paso de este evento astronómico, el hemisferio norte experimentará mayor cantidad de luz diurna hasta la llegada del solsticio de verano, en junio, cuando se produce el período de luz diurna más largo.

¿Por qué el equinoccio de primavera cae en distinta fecha cada año?

De acuerdo con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la duración no exacta del año terrestre provoca que las fechas de los equinoccios y solsticios varíen, esto debido a que el tiempo de traslación de la Tierra alrededor del Sol no siempre encaja con los 365 días marcados en el calendario.

Además, debido a los distintos husos horarios alrededor del mundo, el equinoccio se establece con base en la hora universal (UTC), correspondiente al meridiano de Greenwich, por lo que este 2026 la primavera iniciará el 20 de marzo y no un día después, como se tiende a creer.