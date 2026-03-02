Golpean a estudiante extranjero en panteón donde enterraron a El Mencho

Un fotógrafo italiano, identificado como estudiante del Tecnológico de Monterrey, fue presuntamente agredido al interior del panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Un video difundido en la red social X, publicado por el periodista Luis Cárdenas (@LuisCardenasMx), muestra parte del altercado y ha sido compartido por varios usuarios que aseguran que fue durante el funeral de “El Mencho”. El material ha circulado ampliamente entre cuentas que cubren la cobertura en vivo del evento y sus consecuencias públicas.

Video circula en redes

En las imágenes compartidas en plataformas digitales se observa un altercado dentro del panteón, con varias personas confrontándose. Usuarios aseguran que la agresión fue directa contra el estudiante extranjero; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre detenidos ni sobre el estado de salud del afectado.

Sin postura oficial

Autoridades estatales y municipales no han emitido un comunicado detallado sobre los hechos. Tampoco se ha confirmado formalmente la identidad del agredido ni las circunstancias exactas en las que ocurrió la supuesta agresión.

El funeral del exlíder criminal se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, lo que generó tensión en la zona y presencia constante de personas al interior y exterior del camposanto.

El caso continúa bajo atención pública mientras se espera información oficial que esclarezca lo ocurrido y determine responsabilidades.