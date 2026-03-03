El final de One Piece ya está escrito y así puedes leerlo...si lo encuentras en el fondo del mar

El final de One Piece Eiichirō Oda, creador de One Piece, escribió el secreto nunca revelado de su popular manga y lo guardó en un cofre del tesoro al fondo del mar.

Hubo una vez un hombre llamado Eiichirō Oda, el mangaka más famoso de la era moderna, poseedor de fama, poder y riquezas gracias a la creación de una de las historias más emblemáticas del manga y anime: One Piece.

Tras haber superado las 600 millones de copias vendidas a nivel mundial, venciendo al héroe más popular de los cómics, Superman, escribió en papel el secreto nunca revelado de su máxima aventura: ¿Qué es el One Piece?, resguardándolo en un cofre del tesoro con llave y llevándolo... al fondo del mar.

Siguiendo el ejemplo del emblemático personaje Gold Roger, último Rey de los Piratas, Oda obsequia a sus fans un detalle que trae a la vida real la aventura inicial de One Piece: ¿Quieres mi tesoro? Lo dejé en un lugar. ¡Ahora sólo tienes que encontrarlo!

Eiichirō Oda esconde el One Piece en el océano: ¿por qué y dónde está?

Esta semana se dio a conocer que One Piece, el manga escrito por Eiichirō Oda y publicado en el año 1997, rompió el récord mundial como el cómic/libro más vendido a nivel global, superando historias emblemáticas del sector como Harry Potter y Superman, superando las 600 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

En conmemoración a este evento, el mangaka publicó un video en el que reveló que ha escrito, por primera vez desde su creación, el final de One Piece en un trozo de papel que resguardó en un cofre del tesoro.

No obstante, la llave del cofre no es el único impedimento, pues el secreto del One Piece fue llevado al centro del mar y abandonado en sus profundidades.

La sonda en la que el cofre fue protegido cuenta con un localizador que sólo Eiichirō Oda tiene, por lo que nadie más puede conocer su ubicación exacta.

Ahora, tal como la historia de piratas, justicia y sueños comenzó, el secreto que ha perseguido a fanáticos y fanáticas del manga por casi dos décadas finalmente está disponible... si te animas a encontrarlo.

¿De qué trata One Piece?

One Piece es un manga del género shōnen escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, publicado el 22 de julio de 1997. A pesar de que su duración inicial contemplaba cinco años desde su primera publicación, la historia se ha extendido por casi dos décadas completas.

Este manga, junto a su versión anime, siguen a Monkey D. Luffy, un peculiar capitán pirata que tiene la habilidad especial de estirar su cuerpo como una goma y el talento de ganarse los corazones de cada persona que se cruza en su camino.

Reuniendo a una tripulación de diversas personalidades e incluso especies, Luffy persigue el sueño más grande de su vida: encontrar el misterioso One Piece y convertirse en el nuevo Rey de los Piratas.

El éxito de la historia la ha llevado hasta los terrenos de Netflix, plataforma de streaming que estrenará el 10 de marzo de 2026 la segunda temporada de la versión live action de esta historia de sueños y libertad.