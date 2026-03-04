Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 4 de marzo? Esta noche se jugará el Duelo de los Enigmas y se disputará el Power Token entre los hombres; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche en Exatlón México se llevará a cabo el Duelo de los Enigmas, donde Rojos y Azules pelearán por obtener un premio exclusivo, mientras que por otra parte los hombres competirán por el Power Token.

Después de que los Azules fueran los ganadores de la Batalla Colosal y de que Mati del equipo Rojo obtuviera el Power Token, ambos equipos buscarán hacerse del premio del Duelo de los Enigmas para obtener la caja misteriosa.

Por lo que, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy 4 de marzo del Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy 4 de marzo?

El Duelo de los Enigmas representa una de las pruebas más desafiantes para los participantes de Exatlón México, exigiéndoles destreza y fuerza para ganar la caja misteriosa. Sin embargo, cada equipo tiene su propia motivación para ganar esta noche.

Mientras que los Rojos se encuentran necesitados de una victoria en esta semana 23, los Azules desean mantener su racha ganadora, rumbo a la batalla por la Villa 360 del próximo jueves.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, el ganador del Duelo de los Enigmas este miércoles 4 de marzo será el equipo Rojo.

¿Qué es el Power Token de Exatlón México y quién lo ganará hoy 4 de marzo?

Asimismo, este miércoles 4 de marzo los Rojos podrían estar llevándose otra victoria, pues según diferentes rumores Humberto Noriega será el ganador del Power Token varonil.

El Power Token es una ventaja monetaria y estratégica que se le otorga al participante que resulte ganador de la competencia por esta ficha.

Al final el Power Token podrá ser cambiado por algo deseado por su ganador. La ficha del Power Token femenil la ganó Mati el martes y al aparecer la del varonil permanecerá con los Rojos.

¿Dónde ver Exatlón México en vivo hoy miércoles 4 de marzo?

El Duelo de los Enigmas de este miércoles 4 de marzo de Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Además, también podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o app, llamada también Azteca Uno.