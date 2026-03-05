Bryan Adams sorprende al cantar canción de Los Recoditos en plena polémica de su vocalista El cantante sorprendió a sus fanáticos cuando interpretó “Ando bien pedo” de Los Recoditos, en medio de las acusaciones que enfrenta su vocalista (@bryanadams y @rafarecoditos)

Tras dos años sin pisar tierras mexicanas, Bryan Adams regresó a México para cantar sus más grandes éxitos y, como sorpresa para su público en Monterrey, cantó “Ando bien pedo” de Los Recoditos.

Sin embargo, este momento, el cual inicialmente fue celebrado por los regiomontanos, se vio envuelto en la polémica que rodea al cantante de Los Recoditos, tras las acusaciones que hizo su esposa, Fernanda Redondo, sobre presunta violencia doméstica.

El canadiense Bryan Adams se presentó el pasado martes 3 de marzo en la Arena Monterrey con su gira “Roll With The Punches” tras sus conciertos en la Ciudad de México y Guadalajara.

Video de Bryan Adams cantando Ando bien pedo, canción de Los Recoditos

Durante una parte del show, sorprendió a sus fanáticos cuando invitó al escenario al grupo sinaloense de regional mexicano Estilo sin Límites para tocar “Ando bien pedo”, una de las canciones más famosas de la banda Los Recoditos.

De acuerdo con la banda Estilo sin Límites, Bryan Adams les habría escrito por TikTok para expresarles su gusto por su trabajo y la cultura mexicana, lo que desencadenó en la presentación de ambos durante su concierto.

Sin embargo, este momento se vio opacado cuando la esposa del cantante Rafael González, vocalista de Los Recoditos, denunció en sus redes sociales haber sufrido violencia por parte del vocalista de la banda.

Hasta el momento, el cantante canadiense Bryan Adams no se ha expresado sobre los recientes hechos, mientras que continúa la polémica con la banda Los Recoditos.

¿Qué está pasando con el vocalista de Los Recoditos, Rafael González?

En días recientes, Fernanda Redondo, esposa del vocalista de Los Recoditos Rafael González, utilizó las redes sociales para denunciar un supuesto abuso por parte de su esposo.

En un video publicado por Fernanda Redondo, se observa al cantante Rafael González y a ella sobre un auto, mientras esta se graba diciendo “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él”.

En otra publicación, Fernanda Redondo expresó que fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y que Rafael González la habría amenazado con publicar su encefalograma para desacreditarla.

“Él siempre me ha dicho que si yo saco algo, él va a sacar a la luz mi encefalograma para demostrar que yo estoy loca. Yo quiero que ustedes sepan que estoy completamente sana de mis facultades mentales. Tomé medicamentos, sí, pero también tengo una hoja de mi psiquiatra donde él avala que yo estoy apta para llevar una vida normal”.

Por su parte, la banda Los Recoditos se pronunció sobre estos hechos, informando que las actividades de Rafael González como parte de la agrupación se verían pausadas de manera temporal.