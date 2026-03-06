Calendario lunar de marzo 2026: los días en que SÍ y los que NO deberías cortarte el cabello para que crezca más fuerte

Aunque para algunos suena a superstición, miles de personas siguen consultando el calendario lunar antes de hacer cambios de look. La creencia parte de la idea de que así como la Luna influye en las mareas y los ciclos naturales, también podría tener relación con procesos biológicos como el crecimiento del cabello.

A lo largo del mes, el satélite atraviesa distintas fases que, según esta tradición, afectan la forma en que el pelo crece, se fortalece o mantiene su forma después de un corte. Por eso, muchos estilistas y amantes del cuidado capilar revisan el calendario antes de sacar las tijeras.

En marzo de 2026, el ciclo lunar presenta cuatro fases principales que marcan los momentos ideales —y los menos recomendados— para visitar la estética.

Las fases de la Luna en marzo 2026

Durante este mes, la Luna recorrerá su ciclo habitual:

Luna llena: 3 de marzo

3 de marzo Cuarto menguante: 11 de marzo

11 de marzo Luna nueva: 18 de marzo

18 de marzo Cuarto creciente: 25 de marzo

Cada una de estas fases se asocia con efectos distintos en el cabello, desde estimular su crecimiento hasta ayudar a que un corte se mantenga por más tiempo.

Los días en que NO deberías cortarte el cabello en marzo

Si sigues el calendario lunar para cortar el cabello, hay fechas en las que lo mejor sería dejar las tijeras guardadas.

El día menos recomendado

El 18 de marzo, cuando ocurre la Luna nueva, muchas creencias sugieren evitar cambios importantes en el cabello. En esta etapa, la energía del ciclo lunar se considera baja, por lo que no sería el momento ideal para realizar cortes drásticos.

En lugar de eso, se recomienda aprovechar esta fase para tratamientos capilares, mascarillas o rutinas de nutrición.

Días previos al cambio de fase

También hay quienes prefieren evitar cortarse el cabello en los días cercanos a la Luna nueva, ya que el ciclo está en su punto de menor actividad. En estas fechas, el pelo podría crecer más lento o perder forma con mayor facilidad, según la tradición.

Los mejores días para cortarte el cabello en marzo

Si lo que buscas es aprovechar el calendario lunar, hay fechas que destacan como favoritas.

Para fortalecer el cabello

Los días alrededor de la Luna llena, especialmente del 3 al 6 de marzo, se asocian con mayor densidad y fuerza capilar. Quienes buscan que su cabello luzca más abundante suelen elegir estas fechas para un corte.

Para que crezca más rápido

Si el objetivo es recuperar largo o acelerar el crecimiento, los días cercanos al cuarto creciente, como el 25, 26 y 27 de marzo, son considerados los más favorables. Durante esta fase, la tradición indica que el cabello tiende a crecer con mayor velocidad.

Para que el corte dure más tiempo

Quienes prefieren mantener su peinado por más tiempo suelen elegir el 11 de marzo, durante el cuarto menguante, etapa asociada con un crecimiento más lento del cabello.

¿Realmente la Luna influye en el cabello?

Aunque el calendario lunar para cortar el cabello tiene mucha popularidad, la ciencia todavía no ha encontrado pruebas concluyentes que demuestren una relación directa entre las fases de la Luna y el crecimiento capilar.

Aun así, la tradición continúa viva y muchas personas afirman notar diferencias cuando ajustan su rutina de belleza a los ciclos lunares.