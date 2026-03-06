Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 6 de marzo? Conoce qué equipo ganará la Supervivencia de hoy viernes 6 de marzo en Exatlón México (Exatlón México)

Mientras que las mujeres del equipo Azul y los hombres del equipo Rojo se encuentran en riesgo de ser eliminados, conoce al ganador de la Supervivencia de hoy viernes 6 de marzo en Exatlón México.

Previo a finalizar la semana 23, los Rojos supieron recuperarse, ganando la Villa 360, así como otros premios, aunque las fracturas en el equipo han comenzado a salir a la luz.

Por su parte, el equipo Azul no piensa retroceder, aunque también enfrenta sus propias dificultades en el equipo, por lo que aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy 6 de marzo en Exatlón México.

¿Qué equipo gana La Supervivencia hoy viernes 6 de marzo en Exatlón México?

A pesar de que el equipo Rojo ha dominado la semana 23, las peleas internas han comenzado a resurgir, lo que puede impactar en su desempeño este viernes de Supervivencia.

Por su parte, los Azules, aunque han intentado sobreponerse, no han podido ganar los últimos enfrentamientos, lo que coloca a ambos equipos en una situación pareja.

No obstante, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Juego de la Supervivencia este viernes 6 de marzo será el equipo Rojo, sumándose otra victoria más.

¿Qué pasará en Exatlón México hoy?

Además de la competencia por la Supervivencia de hoy, esta noche Rojos y Azules también competirán en el Mini Game, previo a la lucha por la continuidad.

Asimismo, en los avances mostrados se han revelado algunas fracturas dentro del equipo Rojo, debido a que Mati Álvarez romperá el silencio asegurando que seguirá la misma estrategia de Mono y Humberto, los cuales según ella solo se sientan después de hacer sus puntos.

A esto se le suma que, tras finalizar la competencia por la Villa 360, la mejor amiga de Mati, Jazmín Hernández, expresó haberse cansado de Terminator.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy en vivo?

El capítulo por el Juego de la Salvación de este viernes 6 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), aunque primero se llevará a cabo el Mini Game.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.