¿Qué pasó con Barnabi? Reportan desaparición de tiktokero que colaboró con Bellakath y Osmanito Reportan la desaparición de Barnabi, quien había aparecido en videos con Bellakath y Osmanito (@c4jimenez)

Reportan la desaparición de Barnabi, quien es conocido en redes sociales por haber aparecido en videos con Bellakath y Osmanito.

Isidro Delgado Cervantes, conocido en redes sociales como Barnabi, desapareció el pasado 6 de diciembre en la alcaldía Venustiano Carranza.

Sin embargo, su desaparición se viralizó después de que el periodista Carlos Jiménez lo publicara en sus redes sociales, relacionándolo con la cantante Bellakath y el creador de contenido Osmanito.

¿Qué pasó con Barnabi? Reportan desaparición del creador de contenido en TikTok

De acuerdo con el periodista, Barnabi habría desaparecido después de salir de casa y no regresar, por lo que la familia, al no tener noticia de él y señalar que padece de una discapacidad intelectual, levantó una denuncia por desaparición.

El caso se viralizó después de que se señalara que Barnabi salía en videos con Bellakath y Osmanito, lo que desató una polémica en redes sociales, mientras que algunos les piden a estas figuras que ayuden a localizarlo.

¿Qué dijo Bellakath sobre la desaparición de Barnabi?

Tras las declaraciones del periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales, la cantante Bellakath le contestó señalando que solo colaboró con Barnabi en dos ocasiones.

Asimismo, la cantante afirmó que Barnabi fue echado por su familia a golpes y que Osmanito fue quien lo “rescató”.

“Yo no lo tengo haciendo videos, hemos hecho 2 collabs, de las cuales yo he pagado las comidas y hasta fuimos por ropa, él era una persona en situación de calle, y la familia de Osman lo rescató de ahí, agradecidos deberían de estar después de que su “familia” lo echara a la calle y lo golpeara." Escribió Bellakath en sus redes sociales

Por su parte, Osmanito no ha dado ninguna declaración sobre los hechos señalados, mientras que continúa la búsqueda para la localización de Isisidro Delgado Cervantes, conocido como “Barnabi”.

Ficha de búsqueda de Isidro Delgado Cervantes “Barnabi”

En la ficha de búsqueda de Isidro Delgado Cervantes, conocido en redes sociales como “Barnabi”, se le describe como un hombre de 43 años de edad, con una estatura de 1.69 metros y como señas particulares tiene una cicatriz grande en el antebrazo a la altura del codo.

Asimismo, se reporta que el día de su desaparición portaba un pantalón de mezclilla azul, playera azul, tenis blancos con líneas negras, mientras que se señala que Barnabi padece de discapacidad intelectual.