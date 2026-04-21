¿Estrenará la película filtrada de Avatar en cine? Fans piden “salvar” la cinta llevándola a las salas

Avatar 2026 Tras la filtración de ‘La Leyenda de Aang: El último maestro del aire’ en redes sociales, actores de voz de la serie original y fans piden a Paramount un estreno en cines para salvar el filme.

El cine de animación producido por Paramount enfrentó una crisis significativa después de que un presunto hacker filtrara la película completa La Leyenda de Aang: El último maestro del aire en redes sociales, el proyecto más reciente de Avatar Studios y el cual marcaría el comienzo de una serie de producciones animadas que expandirían este universo.

A seis meses de su estreno mundial en la plataforma de streaming Paramoun+, el proyecto que seguiría la historia de Aang y su grupo cercano de amigos llegó al dominio del usuario ImStillDissin en la plataforma Twitter (ahora X), quien decidió bromear con filtrar la película al considerar que “no era gran cosa”, pues la animación no tendría estreno en cines.

Sin embargo, el origen de la difusión se registró desde una cuenta ajena, ocasionando que la película completa fuera distribuida masivamente en redes sociales y alcanzara las 15 millones de vistas a nivel mundial con tan sólo día y medio en internet.

El elenco de voz de La Leyenda de Aang: El último maestro del aire pide estreno en cines

Irónicamente, la filtración de la nueva película de Avatar parece haber incrementado los deseos de sus fanáticos y fanáticas de presenciar el filme animado en pantalla grande, por lo que emprendieron una petición que reúne firmas con el objetivo de que La Leyenda de Aang llegue a los cines este año.

El público seguidor de esta fantática historia sobre mundo terrenal, espiritual y poderes de elementos, no fue el único sector motivado por un estreno en pantalla grande, ya que actores y actrices de voz originales de Avatar: The Last Airbender (2005) también se unieron a la petición, destacando que la calidad de la película merece un estreno en salas.

Durante un panel en Supanova Melbourne, los integrantes del elenco de voz de la serie original compartieron su postura respecto a la filtración de la película, siendo Olivia Hack (Ty Lee) quien emitió el comentario más extenso:

“Mira, esto es lo que pienso: si fuera el estreno oficial, diría ‘no la vean porque le quita ingresos a la taquilla’. Paramount ya tiene mi dinero. Ya estoy suscrita. Así que le di una revisada rápida y el arte luce increíble”.

A pesar de que Hack aclaró que no ha visto la película completa, halagó el trabajo visual del proyecto, enfatizando:

“Estrénenla en cines, eso es lo que digo. Y cuando la veas, lo notarás. Es realmente espectacular”, petición con la que sus compañeros de reparto coincidieron al estimar que una producción animada de ese nivel merecía una exhibición en pantalla grande.

La Leyenda de Aang: El último maestro del aire se estrenará oficialmente en formato streaming el 9 de octubre de 2026, menos de seis meses tras su filtración en redes y, de acuerdo con fans de la historia, tiempo suficiente para que Paramount recurra a la estrategia de un estreno en cines para asegurar las ganancias del proyecto y apoyar el futuro de otras producciones de Avatar Studios.

¿Qué ha dicho Paramount sobre la filtración de la película de Avatar?

Paramount comenzó a eliminar por copyright cualquier imagen y video difundido de la película en redes sociales, a la vez que emprendió una investigación para averiguar la identidad de la persona responsable detrás de la filtración del material.

De acuerdo a la investigación realizada hasta ahora, se cree que podría haberse tratado de una brecha en los sistemas de seguridad del equipo que trabajó en la producción, ya que la película que se difunde en internet es un archivo de alta calidad y la compañía de entretenimiento descartó que la filtración se debiera a alguna vulnerabilidad en sus sistemas.

Sin embargo, la compañía de entretenimiento no ha emitido ningún otro comunicado oficial al respecto, lo que alimenta la incertidumbre de los y las fans de Avatar, así como el equipo creativo que trabajó en la película.