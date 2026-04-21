NEMI: Fecha de lanzamiento, precio y dónde comprar los nuevos sneakers 100% mexicanos

NEMI: la collab mexicana de sneakers que convierte el concepto de “La Conquista” y algunos eslabones nacionales en diseño y grial urbano

La Ciudad de México se ha posicionado como un foco particularmente importante para la moda urbana y el sneaker game con el paso de los años. Al identificarse como un epicentro cultural, un grupo de creativos y expertos apasionados del estilo se unieron para hacer posible NEMI, una colaboración que no busca seguir tendencias, sino reescribirlas.

El proyecto reúne a Laced Up, Los de los Tenis, Mauro Garfias y Pleser Lab (Santo Prieto), cuatro voces clave de la escena independiente mexicana que han decidido dialogar con base en la Conquista mexicana para crear desde el más profundo sentido de pertenencia.

Lejos de un enfoque literal, esta colección transforma el pasado en texturas, colores y símbolos nacionales. Cada par funciona como una página distinta, pero que de forma conjunta cuenta una misma historia.

Cuatro visiones y cuatro pares que hablan de unión, amistad y cultura mexicana

El lienzo para esta narrativa es el ZOOL MX, una silueta completamente nueva diseñada por Mauro Garfias, que toma elementos del ADN de Sneep Crew y los acelera visualmente con capas y líneas que evocan movimiento constante.

Laced Up – “Barro y Sangre”

Este par nace de una mezcla entre la tierra, la memoria y el conflicto. “Barro y Sangre” apuesta por una paleta que se siente orgánica y cruda, con tonos verdes, marrones, naranjas y rojos que se entrelazan como capas de historia.

La construcción incluye:

Suela Vibram

Cuero

Gamuza

Pelo de poni

Acabados reflectantes

El logo metálico de Sneep Crew no es estático, pues con el uso se transforma y revela otro color, permitiendo que el tiempo haga su propia intervención en el diseño.

Laced Up – “Barro y Sangre”

Los de los Tenis – “Onyx y Jade”

Inspirado en el valor simbólico de las piedras en las culturas prehispánicas, “Onyx y Jade” es un par que juega con contrastes elegantes. Tonos oscuros de ónix y el turquesa profundo se combinan con detalles en plata reflectante.

La construcción incluye:

Suela Vibram que brilla en la oscuridad

Mezcla de gamuza

Cuero en tonos obsidiana

Siendo el par más discreto de la colección

Los de los Tenis - "Onyx y Jade"

Aquí la inspiración florece literalmente. “Flor Dalia” toma como base la estructura de esta flor mexicana para construir un sneaker lleno de dinamismo.

Los tonos borgoña, crema y palo de rosa se combinan con una diversidad de materiales que le dan personalidad y delicadeza.

La construcción incluye:

Suela Vibram

Cuero tan

Detalles perforados que simulan pétalos

Gamuza de pelo largo

Múltiples texturas

Mauro Garfias – “Flor Dalia”

Pleser Lab (Santo Prieto) – “Maíz Rojo Xocoyul”

El par más conceptual de la colección toma como punto de partida una idea conocida popularmente como “la venganza de Moctezuma” (malestar que algunos extranjeros sufren al ingerir alimentos mexicanos, principalmente por la incapacidad de absorber la niacina en el cuerpo por el consumo de maíz sin nixtamalizar), pero reinterpretada desde la moda y la cultura alimentaria.

La construcción incluye:

Suela Vibram negra con moteado

Malla borgoña

Gamuza roja

Terciopelo rosa

Interior capitonado

Pleser Lab (Santo Prieto) – “Maíz Rojo Xocoyul”

Más que sneakers: un códice desde la caja

Uno de los detalles más ambiciosos de NEMI está en su empaque. Cada par incluye un glifo diseñado por LilMisterP, artista mexicano que tradujo los conceptos en símbolos únicos: guerra, flores, piedras y enfermedad.

Cuando se reúnen los cuatro pares, la tapa de las cajas forma un solo códice visual, acompañado de un patrón de camuflaje que incorpora elementos como maíz, pétalos y minerales. Las plantillas también replican este lenguaje gráfico, reforzando la idea crativa desde adentro.

Sneep Crew y la apuesta por el diseño con identidad

Detrás de esta colaboración está Sneep Crew, una marca nacida en una familia de zapateros artesanos con más de 40 años de experiencia. Su filosofía se basa en crear sneakers con sentido, en ediciones limitadas y con materiales de alta calidad.

La colección NEMI encaja perfectamente en esa visión, al combinar artesanía, tecnología y storytelling en un solo producto. Uno de primer nivel.

Fecha de lanzamiento, precio y dónde comprar los NEMI

La colección NEMI estará disponible a partir del 1 de mayo de 2026, con un precio de $3,900 MXN o 180 € por par.

En México, se podrá conseguir a través de Santo Prieto, tienda ubicada en Avenida Coyoacán 315, Colonia del Valle Norte, CDMX. A nivel internacional, estará disponible en el sitio oficial de Sneep Crew.

Se trata de un lanzamiento limitado, pensado para quienes buscan algo más que tenis: una pieza con historia, discurso y diseño 100% mexicano.