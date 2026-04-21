Helados virales para el Día del Niño 2026: Dragon Fruit y Tutti Frutti son todo lo que necesitas para celebrar

Este Día del Niño 2026, la propuesta para refrescarte va más allá del sabor: ahora se trata de crear momentos que se disfruten con productos instagrameables y deliciosos. Bajo esta premisa, Neverías Frody presenta dos nuevas estrellas en su menú: Frodysaurio sabor Dragon Fruit y Frodycornio sabor Tutti Frutti.

Sabores y colores llamativos para todos

En esta nueva apuesta, los colores son el gancho principal. El helado Dragon Fruit se presenta con una mezcla de azul intenso y verde fosforescente, mostrándolo fresco y con un toque de fantasía. Por otro lado, el helado Tutti Frutti apuesta por el rosa y morado que remiten a lo dulce y divertido.

Con este contexto, no puedes dejar pasar la oportunidad de que el Día del Niño se convierta en el escenario ideal para propuestas como el Frodysaurio y Frodycornio.

¿A qué saben el Frodysaurio y el Frodycornio?

Los sabores son un misterio que el Osito Frody te invita a descubrir, desde luego sin dejar de lado que ambos son completamente deliciosos, refrescantes y llenos de diversión.

Este Día del Niño 2026, todo apunta a que los nuevos sabores de Neverías Frody no solo conquistarán a los más pequeños del hogar, sino también a quienes buscan una excusa perfecta para consentir al niño interior y disfrutar de algo distinto.