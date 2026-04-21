Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 21 de abril? El premio de esta noche será un viaje a Madrid para el equipo ganador; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Continúa la semana 30 y la competencia de esta noche tendrá uno de los premios más esperados por los participantes; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Con los Rojos recuperándose tras la salida de Karol Rojas, habiendo ganado la Villa 360, y los Azules regresando a la Barraca Metálica, la Batalla Colosal de hoy podría marcar el ritmo de esta semana.

Además de la Batalla Colosal, también se disputará una medalla femenil, por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana en Exatlón México hoy, 21 de abril.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón México hoy, 21 de abril?

Tras semanas en la Barraca Metálica, los Rojos pudieron regresar este lunes a la Villa 360, por lo que intentan mantener este impulso ganando uno de los premios más esperados de la temporada.

Por su parte, los Azules intentarán recuperar su dominio en la competencia ganando la Batalla Colosal, con la cual esta noche los ganadores podrán disfrutar de un viaje a Madrid, España.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores y spoilers en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, quien gana la Batalla Colosal de Exatlón hoy 21 de abril será el equipo Rojo, obteniendo como premio el viaje a Madrid.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy

El capítulo con la competición de la Batalla Colosal de este martes 21 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, aunque primero se llevará a cabo la competencia por la Medalla Femenil.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web o aplicación, llamada también Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México 2025?

En esta semana 30, rumbo a la final de Exatlón México, continúan en la competencia 6 participantes Rojos y 5 Azules:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Jazmín Hernández

Azules