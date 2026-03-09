Importante anuncio para el Vive Latino: se cancela una de las presentaciones estelares; esto sabemos

La banda estadounidense The Mars Volta canceló su presentación en el Vive Latino 2026 a pocos días de que se lleve a cabo el festival en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada mediante un comunicado en el que se informó que el grupo no podrá presentarse debido a “circunstancias imprevistas”, aunque no se dieron más detalles sobre los motivos.

La cancelación sorprendió a los fans, ya que la agrupación era una de las más esperadas dentro del cartel de este año del festival.

¿Qué día era su presentación?

The Mars Volta estaba programada para tocar el domingo 15 de marzo, durane el segundo día del festival, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Se actualizan los horarios pic.twitter.com/nlgCpBzlVv — Vive Latino (@vivelatino) March 9, 2026

El festival contará con la participación de artistas nacionales e internacionales como Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Juanes, Cypress Hill y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros nombres destacados del rock y la música alternativa.

¿Una de las bandas más esperadas del cartel?

El regreso de The Mars Volta al Vive Latino generaba gran expectativa entre el público mexicano, ya que la banda liderada por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López cuenta con una sólida base de seguidores en el país y es considerada una referencia del rock progresivo y experimental.

Su presentación formaba parte de una de las jornadas más fuertes del festival, en la que también estaban programadas varias agrupaciones internacionales y propuestas destacadas del rock en español.