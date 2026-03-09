Pastas de dientes blanqueadoras: estas son las mejores y las que menos dañan los dientes, según Profeco

Salud dental La Profeco analizó distintas pastas de dientes para determinar si cumplieron o no con la norma. (Pexels)

La higiene dental es una parte fundamental para mantener la salud y bienestar no sólo de la boca, sino de todo el cuerpo: hay estudios que refieren cómo infecciones en las encías pueden afectar, inclusive, al corazón.

Por ello, es importante lavarse los dientes después de cada comida, para evitar que los residuos de alimentos y bebidas te provoquen daños o afecciones como caries o gingivitis.

Además de cepillar tus dientes con regularidad, es importante, también, que analices qué tipo de pasta dental es la mejor para tu salud bucal: ya sea que tengas alta sensibilidad, sarro o amarillamiento, debes elegir la que sea adecuada.

¿Cuáles son las mejores pastas de dientes blanqueadoras, de acuerdo a Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó este 2025 distintas pastas de dientes blanqueadoras, con la finalidad de determinar cuáles cumplen y cuáles no cumplen con la normatividad oficial.

Entre los elementos analizados, estuvo la cantidad flúor y la cantidad de acidez en cada producto, dado que estas sustancias impactan directamente en la salud dental.

De acuerdo a la Profeco, lo recomendable es usar dentífricos con un pH cercano a 7, ya que los que son muy ácidos pueden dañar el esmalte de los dientes.

Las pastas blanqueadoras de dientes con menos acidez, son las siguientes:

CURAPROX BE YOU, la cual tiene un pH de 6.3 COLGATE TOTAL PREVENCIÓN ACTIVA WHITENING, la cual tiene un pH de 6.7

Aunque estas dos son los dentífricos blanqueadores con menos acidez, hay una diferencia abismal de precios:

CURAPROX BE YOU es elaborada en Suiza y cuesta 273 pesos COLGATE TOTAL PREVENCIÓN ACTIVA WHITENING es elaborada en México y cuesta 37 pesos.

Las pastas que tienen más acidez, que supera el 7 recomendado para no dañar el esmalte, son las siguientes:

XYLI WHITE NOW, con un pH de 8.9 MITCH, con un pH de 8.8.

La pasta blanqueadora de Mitch, además, recibió un tache de la Profeco, al no haber cumplido la norma e informar toda su información comercial en el envase del producto.

Ahora ya lo sabes, estas son las mejores (y peores) pastas de dientes blanqueadoras, tomando como base su nivel de acidez, ya que, entre más ácidas sean, mayor probabilidad hay de que dañen el esmalte, según la Profeco.