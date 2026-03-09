Pescado en temporada de cuaresma por debajo de los 110 pesos: Profeco

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados del monitoreo “Quién es Quién en los Precios”, dando prioridad a precios de gasolina y previo a la cuaresma, a los pescados más consumidos en esta temporada.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la estrategia implementada ha permitido que el precio por litro se mantenga por debajo de los $24.

El funcionario explicó que por lo general los márgenes de ganancia en ninguna región superan los 2 pesos. Sin embargo, destacó el caso de Petro Seven en Arteaga, Coahuila, que maneja un precio de $24.99 y un margen de ganancia de $3.27. Por otro lado, el precio más bajo se registró en una estación en Pachuca, Hidalgo con un precio de $23.15.

Los resultados para los precios de la canasta básica calculada para el consumo semanal en un hogar con cuatro personas, arrojo el precio más alto en un Walmart en Campeche con un monto total de $952.40 y el más bajo en Chedraui UPAEP en Puebla, en $774.90. El objetivo para este rubro es mantener un limite de precio máximo de $910.

Precios de Pescados para temporada de cuaresma

Iván Escalante declaró que desde el 18 de febrero y hasta Semana Santa, se monitorearon los precios de 115 variedades de pescados y mariscos, en supermercados y pescaderías del país. Los resultados indican que el promedio de precios por este alimento se encuentra por debajo de los $110 por kilogramo.

Algunos ejemplos de precios declarados por la Profeco son:

Lisa $59.47

Jurel $69.88

Bandera $79.61

Carpa $80.89

Bagre $87.70

Curvina $98.04

Mojarra $102.85

La Profeco invita a consultar más información en la revista Quien es Quien en los precios, redes sociales o por su línea telefónica “Teléfono del Consumidor” 555-568-8722.