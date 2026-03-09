Playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: ¿Cómo conseguirla gratis y original en Banorte?

Playera de la Selección Mexicana Banorte obsequiará la playera original de la Selección Mexicana diseñada por Adidas para la Copa del Mundo FIFA 2026.

Banorte lanzó una promoción especial para todos los fanáticos y fanáticas del fútbol que esperan ansiadamente el comienzo del Mundial de Fútbol 2026, pues ofrece la playera original de la Selección Mexicana a clientes de su institución.

Esta oferta, llamada Regalo Inmediato, aplicará a tres tipos de cuentas en todas sus modalidades y —a diferencia de promociones similares— la playera no tendrá ningún logotipo del banco ni otra marca de patrocinio, sino que realmente será la playera original diseñada por Adidas.

Playera de la Selección Mexicana en Banorte: ¿cómo y hasta cuándo podrás conseguirla?

Esta promoción estará vigente a partir del 2 de marzo al 3 de abril de 2026 o hasta agotar existencias y sólo se podrá otorgar un regalo por cliente como titular de la cuenta, ya sea por contratación de cuenta o incremento de saldo.

Los productos participantes en este obsequio de Banorte, son los siguientes:

Cuenta Enlace Personal.

Mujer Banorte.

Cuenta Preferente.

Aplicará en todas la modalidades de cada una de las cuentas y será válida únicamente en la apertura o incremento de saldo con un monto mínimo de $20,000 pesos, el cual aplica para depósitos en efectivo en sucursal o con cheques Banorte, emitidos por un tercero.

Una vez que el depósito del monto determinado sea realizado, el banco preguntará al o la cliente si desea aplicar la campaña Regalo Inmediato y obtener la playera original de la Selección Nacional de fútbol; de tener una respuesta afirmativa, otorgará a la persona su obsequio.

“Ya eres el jugador número 12″, es la inscripción en la caja de regalo.

¿Cuáles son las restricciones de esta promoción?

De acuerdo con la información compartida por la institución bancaria en sus cuentas oficiales, la campaña de Regalo Inmediato de la playera original de México en el Mundial 2026 cuenta con algunas restricciones: