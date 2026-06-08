Este árbol no rompe las banquetas y es perfecto para dar sombra en temporada de calor en CDMX

Este árbol no rompe las banquetas Es perfecto para dar sombra en temporada de calor en CDMX

Aunque los árboles son pilares importantes para las comunidades, al funcionar como filtros naturales, introducir una especie nueva en tu localidad puede dañar la infraestructura de las calles de la Ciudad de México, principalmente banquetas y viviendas.

Algunas especies pueden elevar visualmente los espacios urbanos de la ciudad y aportar a la obtención de una mayor calidad de vida, ya que la proliferación de espacios verdes cada vez es mucho menor.

¿Qué aportan los árboles al entorno?

Estos gigantes verdes pueden favorecer la salud ambiental al reducir la contaminación del aire, nutriendo los suelos, captando agua para los mantos acuíferos y contribuyendo con la protección de la fauna local.

También permiten la reducción de la temperatura del suelo y de las superficies entre 2 °C y 12°C, dependiendo del follaje y la ubicación.

Si quieres plantar un árbol, debes conocer lo siguiente:

Un ejemplar que proporcione sombra en su edad adulta desarrollará raíces de hasta un metro cuadrado, por lo que debes considerar espacios amplios para su siembra.

Si se plantan en camellones, deben ser podados anualmente para que su altura pueda alcanzar hasta los cinco metros y generar una sombra amplia.

Al sembrar nueva vegetación, debes considerar una distancia de entre 4 a 5 metros entre ellos para desarrollar copas amplias y que puedan crecer de forma adecuada.

¿Qué árbol elegir que no rompa banquetas y ayude a reducir el calor en CDMX?

Expertos en el tema recomiendan plantar encinos; también puedes elegir especies nativas de México que se adaptan al entorno y no afecten a los ecosistemas ya establecidos o a la estructura urbana de la ciudad.

En CDMX es mucho más común que la temperatura esté en aumento, por lo que especialistas señalan que, si quieres plantar alguna especie para el beneficio de tu comunidad, estas deben ser resistentes a la sequía; en caso de ser especies exóticas, se deben adaptar a las nativas del país y resistir este tipo de climas.

Recuerda que no debes olvidarte de ellas por completo; aunque resistan a climas extremos, es recomendable regarlas de manera constante y brindarles la atención necesaria para su mantenimiento.