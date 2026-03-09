Sacan del mercado reconocida marca de comida para perro; Alertan a usuarios

Autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el retiro urgente de un lote de premios para perros de la marca Elite Treats, luego de que se detectara una posible contaminación con la bacteria salmonella, la cual puede representar un riesgo tanto para las mascotas como para las personas.

El producto retirado corresponde a “Elite Treats Chicken Chips for Dogs”, elaborado por la empresa Elite Treats, LLC, con sede en Florida. La medida se tomó después de que pruebas de laboratorio identificaran la presencia potencial de la bacteria en uno de los lotes del producto.

¿Cuál fue el lote afectado?

De acuerdo con la información difundida, el lote afectado es el 24045, con fecha de caducidad abril de 2027 y se comercializa en bolsas negras y doradas de 177 gramos

Estos premios para perros fueron distribuidos principalmente en varios estados de Estados Unidos, entre ellos Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Recomendaciones para los dueños de mascotas

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los dueños de mascotas no alimentar a sus perros con este producto, desecharlo o devolverlo al punto de venta si lo tienen en casa.

También aconsejan lavar cuidadosamente recipientes, utensilios y superficies que hayan estado en contacto con el alimento para evitar posibles contagios.