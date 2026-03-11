Fórmula 1: La Exhibición llega a CDMX con una muestra imperdible: precios, fechas y cómo no perderte los autos históricos y simuladores

La Fórmula 1 no solo se vive en la pista durante un Gran Premio. Ahora también podrá recorrerse a detalle en Formula 1: La Exhibición, una experiencia internacional dedicada a celebrar la historia, la tecnología y las emociones que han construido la leyenda del campeonato mundial.

La muestra histórica que ya ha recorrido el planeta abrirá sus puertas el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, dentro del Museo Yama Punta, y desde antes de su inauguración ya generó un enorme interés entre los aficionados. De hecho, las primeras fechas registraron una demanda tan alta que los boletos se agotaron rápidamente hasta finales de mes.

La exhibición llega al país impulsada por la plataforma de entretenimiento Fever, en colaboración con Round Room Live y Pathfinder, empresas responsables de llevar esta experiencia por varias ciudades del mundo.

México se convierte así en la primera parada de la exposición en el país y la segunda en América Latina, una señal clara del peso que tiene el automovilismo en la cultura deportiva nacional.

¿Cómo es la exposición de la Fórmula 1 en México?

En Formula 1: La Exhibición no solo veráa autos; el recorrido está diseñado como un viaje a través de siete salas temáticas, cada una con elementos interactivos, piezas originales y experiencias audiovisuales que reconstruyen distintos capítulos de la historia del campeonato.

El monoplaza de LEGO en la exposición de la Fórmula 1 en México

El primer impacto visual llega al comenzar el recorrido, donde los visitantes se encontrarán con un coche LEGO F1 a escala real, construido completamente con bloques de la famosa marca.

Este modelo participó en el desfile de pilotos del Gran Premio de Miami 2025 y representa al equipo Haas Formula 1. Más que un simple objeto decorativo, se convierte en una pieza que conecta el universo del automovilismo con la cultura pop.

“Érase una vez en la F1”, la historia del campeonato

Una de las secciones más atractivas de la exhibición es “Érase una vez en la F1”, un espacio que reúne autos originales, piezas históricas y material audiovisual exclusivo.

Aquí se repasan los momentos que definieron a la máxima categoría del automovilismo, desde sus primeras décadas hasta la era moderna, con objetos que ayudan a entender cómo evolucionaron los monoplazas, las escuderías y la competencia misma.

El laboratorio de diseño y la ingeniería del futuro

La Fórmula 1 siempre ha sido un laboratorio tecnológico; por eso, otra de las salas explora la innovación que existe detrás de cada monoplaza.

El Laboratorio de Diseño ofrece una mirada detallada al desarrollo de los autos, con un modelo desmontable en 4D del monoplaza que debutará en 2026, además de una unidad de gran potencia que permite entender cómo funciona el corazón de estos vehículos.

Simuladores

Para quienes siempre han soñado con pilotar un Fórmula 1, la exposición también incluye simuladores de carreras profesionales.

Estos dispositivos permiten competir virtualmente en el Autódromo de la Ciudad de México, con tiempos registrados en clasificaciones en tiempo real. Aunque el acceso tiene un costo adicional, promete ser uno de los atractivos más buscados por los fans.

Otra de las experiencias destacadas es La Pared de los Boxes, una proyección inmersiva que recrea la tensión de un fin de semana completo de Gran Premio, desde las prácticas hasta la carrera.

Momentos dramáticos y homenajes dentro de la Fórmula 1

La historia del campeonato no solo está hecha de victorias. También incluye capítulos intensos que recuerdan el riesgo que implica competir al límite.

Héroes Caídos, un tributo a los pilotos que marcaron la historia

Una de las salas más emotivas de la exposición es Héroes Caídos, donde se rinde homenaje a los pilotos que perdieron la vida compitiendo en la Fórmula 1.

El espacio busca recordar su legado y el impacto que tuvieron en el desarrollo de la seguridad dentro del automovilismo.

Sobrevivientes y el dramático accidente de Grosjean

Otra sección revive uno de los episodios más impactantes del deporte moderno: el accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Baréin 2020.

La exhibición incluye restos originales del monoplaza destruido tras el choque, acompañados por una entrevista exclusiva con el piloto, quien sobrevivió milagrosamente al incendio que dio la vuelta al mundo.

Autos históricos que marcaron época

Uno de los grandes atractivos de Formula 1: La Exhibición es la presencia de monoplazas originales que representan distintos momentos en la evolución del campeonato.

Lancia D50 (1954)

Entre las joyas mecánicas destaca el Lancia D50 de 1954, considerado uno de los autos más revolucionarios de su tiempo.

Su diseño introdujo soluciones innovadoras como tanques de combustible laterales y un motor V8 integrado al chasis, conceptos que influyeron en los monoplazas posteriores. Su evolución terminaría convirtiéndose en el Ferrari que conquistó el Campeonato Mundial de 1956.

Haas VF-20 (2020)

También se exhibirá el Haas VF-20, utilizado durante la temporada 2020 por Kevin Magnussen y Romain Grosjean.

El monoplaza se presentará sin la cubierta del motor, algo poco habitual, permitiendo observar los detalles técnicos que normalmente permanecen ocultos para el público.

Sauber C32 y el debut de Esteban Gutiérrez

El automovilismo mexicano también tendrá su espacio. Entre los autos presentes estará el Sauber C32, con el que Esteban Gutiérrez debutó en la Fórmula 1 durante la temporada 2013.

Ese año el piloto logró varios momentos destacados, como convertirse en el novato mejor posicionado en su primer Gran Premio en Australia y registrar la vuelta más rápida en el Gran Premio de España.

El legado mexicano en la Fórmula 1

La exposición dedica una sección especial a México y su relación con la Fórmula 1.

Bajo el nombre Conducción Mexicana, el espacio celebra el papel del Autódromo Hermanos Rodríguez, los pilotos nacionales y el entusiasmo de la afición mexicana, considerada una de las más apasionadas del calendario.

El objetivo es mostrar cómo el país se ha convertido en una pieza importante dentro del ecosistema del campeonato.

¿Cuándo abre y cuánto cuestan los boletos de Formula 1: La Exhibición?

La exposición abrirá oficialmente el 20 de marzo de 2026 en el Museo Yama Punta, ubicado en Coyoacán.

Los boletos ya están disponibles y tienen precios desde 295 pesos, con la posibilidad de añadir experiencias adicionales con costo extra como los simuladores de manejo.

Datos clave: