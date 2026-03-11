Palomera de Yoshi en Cinépolis: precio y cómo acceder a la venta exclusiva del coleccionable de Super Mario Galaxy

Palomera de Yoshi en Cinépolis: precio, preventa y lo que debes saber para conseguir el coleccionable de Super Mario Galaxy

El universo de Nintendo está listo para volver a conquistar las salas de cine. Con el próximo estreno de Super Mario Galaxy: La película, los cines ya preparan una avalancha de mercancía temática; sin embargo, hay una que se ha vuelto sumamente codiciada entre fans y coleccionistas.

Entre todos los artículos promocionales el que se ha robado el protagonismo es la palomera de Yoshi, un coleccionable inspirado en el inseparable compañero de Mario que promete convertirse en una de las piezas más buscadas del año.

La figura recrea al famoso dinosaurio verde en versión tridimensional, mientras que el contenedor de las palomitas adopta la forma del clásico huevo de Yoshi, uno de los elementos más reconocibles de la saga.

¿Cuánto cuesta la palomera de Yoshi de Super Mario Galaxy?

La pregunta que más curiosidad ha despertado entre los fans es: ¿cuánto cuesta la palomera de Yoshi en Cinépolis?

De acuerdo con información filtrada en distintas fuentes y reportes, el precio de la palomera del adorable dinosaurio rondará los $1,249 pesos mexicanos, una cifra que la convertiría en una de las palomeras más caras que ha lanzado la cadena de cines.

El costo ha sorprendido a muchos cinéfilos, ya que supera ampliamente el precio de otros productos promocionales vendidos en salas de cine. Sin embargo, la estrategia apunta directamente a los seguidores más fieles de la franquicia y el mundo gamer.

¿Cuándo sale la palomera de Yoshi y quién podrá comprarla?

Otro detalle importante es que no todos podrán adquirir la palomera de inmediato.

La preventa de la palomera de Yoshi está programada para el 1 de abril de 2026, pero con una condición muy específica: solo estará disponible para miembros del programa de lealtad Club Cinépolis que tengan el nivel Superfanático, el más alto dentro del sistema.

Esto significa que el acceso estará limitado a quienes visitan el cine con frecuencia y han acumulado suficientes puntos o visitas para alcanzar ese rango.

Además, diversas fuentes indican que el coleccionable podría venderse únicamente en complejos seleccionados, lo que aumentaría la expectativa y la posible demanda entre fans de la saga.

La palomera de Yoshi no será el único artículo disponible durante el estreno. Cinépolis también planea lanzar un vaso coleccionable de Mario Galaxy con luces LED, el cual incluirá bebida y tendrá un precio aproximado de 255 pesos.

Este vaso contará con iluminación en la base que resalta la imagen del personaje, convirtiéndolo en otro objeto atractivo para fans del universo de Nintendo.

La preventa del vaso comenzará el 11 de marzo, mientras que la venta general iniciará al día siguiente en los complejos participantes.

El estreno de Super Mario Galaxy: la película

Super Mario Galaxy: La película, es una producción inspirada en el popular videojuego lanzado originalmente para Nintendo Wii, la cual contará la historia sigue a Mario en una aventura intergaláctica después de que Bowser secuestra a la princesa Peach y la lleva al espacio.

Durante su travesía, el héroe deberá recorrer distintos planetas con la ayuda de nuevos aliados para rescatarla y detener los planes del villano.

El videojuego original, que debutó en 2007, fue un éxito tanto en ventas como en crítica, superando los 12 millones de copias vendidas en todo el mundo y consolidándose como uno de los títulos más importantes de la franquicia.

Con ese legado, la adaptación cinematográfica apunta a repetir el fenómeno que vivió la película anterior de Mario, que rompió récords de taquilla en todo el mundo.