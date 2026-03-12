Alberto del Río vs Chuy Almada: ¿Cuándo es la pelea en Ring Royale?

La pelea entre Alberto del Río y Chuy Almada se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 como parte del evento Ring Royale 2026, una función que reunirá a diversas celebridades, atletas e influencers en combates de boxeo.

El evento se realizará en la Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, y marcará la incursión del exluchador de WWE en el boxeo dentro de un espectáculo deportivo y de entretenimiento.

¿A qué hora será la pelea?

La función de Ring Royale 2026 comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, la hora exacta del combate entre Alberto del Río y Chuy Almada no ha sido confirmada, aunque se espera que sea una de las primeras peleas de la cartelera.

Cartelera destacada del evento

El evento también tendrá otros combates llamativos entre personalidades del entretenimiento y el deporte, entre ellos:

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

La pelea entre Alberto del Río y Chuy Almada es una de las más esperadas, ya que enfrentará al histórico luchador mexicano con un influencer fitness y ex participante de Exatlón Estados Unidos.