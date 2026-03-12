¡CUIDADO! Este síntoma en tu perro podría indicar una enfermedad mortal: cómo identificarlo y qué hacer

Este síntoma en tu perro que podría indicar una enfermedad mortal: cómo identificarlo y qué hacer

Para muchas personas, los perros son mucho más que mascotas: son parte de la familia. Por eso, cuando su comportamiento cambia o presentan molestias físicas, cualquier señal puede generar preocupación. Lo que muchos dueños no saben es que algunos síntomas aparentemente simples pueden ser una advertencia temprana de una enfermedad grave.

Especialistas en salud veterinaria han señalado que uno de los padecimientos más peligrosos para los canes es la dilatación-vólvulo gástrico, también conocida como torsión gástrica.

Se trata de una emergencia médica que puede poner en riesgo la vida de tu perrito en cuestión de horas si no recibe atención inmediata.

La clave está en reconocer las señales a tiempo.

¿Qué es la torsión gástrica y por qué es tan peligrosa?

La torsión gástrica en perros ocurre cuando el estómago se llena de gas, alimento o líquido y posteriormente gira sobre sí mismo. Este movimiento puede bloquear la circulación sanguínea y provocar que los órganos cercanos dejen de funcionar correctamente.

El problema es que esta condición avanza muy rápido. Incluso con tratamiento veterinario, la tasa de mortalidad puede situarse entre el 20% y el 45%, dependiendo de qué tan pronto se detecte y atienda la emergencia.

Por esta razón, los especialistas recomiendan que cualquier señal sospechosa se tome en serio.

Este es el síntoma que no debes ignorar en tu lomito

Entre las señales que pueden indicar torsión gástrica, existe una que suele confundirse con un malestar menor: los intentos de vomitar sin éxito.

Este síntoma suele aparecer acompañado de otros cambios físicos y de comportamiento, como:

Abdomen inflamado o rígido

El vientre del perro puede verse más grande de lo normal o sentirse duro al tocarlo.

Inquietud o nerviosismo

Muchos perros caminan de un lado a otro, se levantan constantemente o no logran encontrar una posición cómoda.

Babeo excesivo

La salivación puede aumentar de forma notable.

Respiración acelerada

La dificultad para respirar o el jadeo constante pueden ser señales de alarma.

Cuando estos síntomas aparecen juntos, los veterinarios recomiendan acudir de inmediato a una clínica veterinaria, ya que el tiempo de reacción puede ser determinante para salvar la vida del animal.

¿Qué perros tienen mayor riesgo de sufrir torsión gástrica?

Aunque cualquier perro puede padecer esta enfermedad, algunos tienen mayor probabilidad de desarrollarla.

Entre los factores que aumentan el riesgo se encuentran:

Razas grandes o de pecho profundo , como el Gran Danés, Pastor Alemán o Labrador

, como el Gran Danés, Pastor Alemán o Labrador Comer demasiado rápido o ingerir grandes cantidades de comida en una sola porción

o ingerir grandes cantidades de comida en una sola porción Beber mucha agua inmediatamente después de comer

Realizar ejercicio intenso justo después de alimentarse

Edad avanzada o ansiedad al comer.

Estos factores pueden provocar acumulación de gas o presión en el estómago, lo que favorece la peligrosa torsión.

¿Cómo prevenir la torsión gástrica en perros?

Aunque no siempre se puede evitar, algunos hábitos ayudan a reducir el riesgo de dilatación-vólvulo gástrico:

Divide la comida en varias porciones

Ofrecer dos o tres raciones pequeñas al día puede ayudar a evitar que el estómago se llene de golpe.

Evita el ejercicio antes o después de comer

Lo ideal es que el perro descanse al menos una hora tras alimentarse.

Controla la velocidad al comer

Existen platos especiales que ayudan a que los perros coman más despacio.

Observa cualquier cambio en su comportamiento

Detectar síntomas tempranos puede salvar la vida de la mascota.

La importancia de actuar rápido

Los veterinarios coinciden en algo: cuando se trata de torsión gástrica en perros, cada minuto cuenta.

Un abdomen hinchado, inquietud repentina o los intentos de vomitar sin éxito no deben tomarse a la ligera. Ante estas señales, lo más recomendable es acudir de inmediato a un especialista.

La rapidez con la que se atienda la emergencia puede ser la diferencia entre una recuperación exitosa o una tragedia para la familia y tu perrito.