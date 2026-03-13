¿Abren los bancos este lunes 16 de marzo en México?

Bancos (Moisés Pablo Nava)

Este mes de marzo, México conmemora el Natalicio de Benito Juárez el día 21 como parte de los feriados oficiales reconocidos ante la SEP y la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el hecho de que caiga en sábado ha generado confusión sobre si habrá puente o si se perderá el día de descanso por caer en fin de semana. Esto es lo que tienes que saber

¿Es feriado el lunes 16 de marzo en México?

Sí, al ser día de asueto obligatorio el 21 de marzo, el descanso se recorre el lunes anterior más cercano, según lo estipula la Ley Federal del Trabajo. Eso significa que deberán descansa centros educativos y laborales en todo el país, por lo que si te toca trabajar, deberás estar cobrando tres veces tu sueldo diario por esta fecha.

¿Abrirán los bancos este lunes 16 de marzo en México?

De igual forma, las instituciones bancarias estarán cerrando sus respectivas sucursales en todo el país. Ningún banco estará en funciones durante este día, por lo que únicamente podrás realizar movimientos desde tu aplicación móvil bancaria, o bien, por medio de los cajeros automáticos.

Si requieres algún trámite o movimiento que necesite ser realizado en persona, deberás hacerlo este viernes 13 de marzo, o bien, esperar al mates 17 de marzo, cuando se reanuden las actividades con normalidad.