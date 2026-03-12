¿Este lunes 16 de marzo es feriado oficial?: Estas son las personas que tendrán puente este fin de semana

Lunes 16 de marzo Estudiantes, trabajadores y trabajadoras podrán disfrutar de un ‘fin de semana largo’ gracias a que el lunes 16 de marzo está señalado por la ley como descanso obligatorio.

El día lunes 16 de marzo está marcado como descanso obligatorio en México este 2026, por lo que estudiantes del país y tanto trabajadores como trabajadoras formales bajo la Ley Federal del Trabajo, podrán tomar el día libre de las labores académicas o laborales acostumbradas.

Este día, marcado oficialmente por la ley, se debe a la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez que se homenajea el 21 de marzo, recorriéndose este año al día lunes y formando así un puente escolar y laboral, también llamado “fin de semana largo”.

¿Por qué se recorre el descanso obligatorio del 21 al 16 de marzo?

A pesar de que el nacimiento del expresidente de la República Mexicana sucedió un 21 de marzo del año 1806, la legislación mexicana establece que la conmemoración de esta fecha se realice el tercer lunes de marzo, con el propósito de crear un periodo de descanso que favorezca la unión familiar y el turismo interno en el país.

Debido a que el 16 de marzo de este 2026 será el tercer lunes del mes, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo lo contempla como uno de los días de descanso obligatorio del calendario nacional actual.

¿Quiénes tendrán “puente” este fin de semana de marzo 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 16 de marzo está programado como día de descanso oficial para todos los y las estudiantes del nivel básico educativo, es decir, preescolar, primaria y secundaria tanto en escuelas públicas como privadas.

Después de este puente escolar, estudiantes del nivel básico se acercarán a las vacaciones de Semana Santa que iniciarán a partir del lunes 30 de marzo, sin embargo, los alumnos y alumnas dejarán de asistir a clases desde el viernes 27 de marzo, debido a que se realizará la sesión del Consejo Técnico Escolar.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo estipula el siguiente lunes como un día de descanso obligatorio oficial en conmemoración al Natalicio de Benito Juárez, por lo que las personas trabajadoras del sector público y privado no deben laborar ese día.

¿Cuál es la paga que debes recibir en caso de laborar el lunes 16 de marzo?

La Ley Federal del Trabajo señala que, si un empleado o empleada labora un día de descanso obligatorio, la empresa deberá pagar el salario del día más un salario doble adicional, es decir, la persona trabajadora tendrá que recibir el triple de paga por su servicio este lunes 16 de marzo.