Carlos Trejo vs Alfredo Adame: cronología de la rivalidad que se definirá en Ring Royal 2026

Carlos Trejo vs Alfredo Adame Desde 2019 se ha planeado un encuentro de box entre ambas celebridades, pero la rivalidad viene de años anteriores entre ambas personalidades. (Andrea Murcia Monsivais)

En los años recientes, los encuentros de boxeo entre celebridades se han convertido en grandes eventos que generan altas expectativas. Ahora, el Ring Royal hará realidad un enfrentamiento que lleva años preparándose: Alfredo Adame contra Carlos Trejo. Luego de años de insultos y amenazas, ambos finalmente estarán encarándose en el ring este domingo 15 de marzo.

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame se ha convertido en una de las confrontaciones mediáticas más prolongadas de la farándula mexicana. Durante más de dos décadas, ambos personajes han protagonizado insultos públicos, amenazas de pelea, enfrentamientos frente a cámaras y acusaciones mutuas que han alimentado un conflicto que comenzó en la televisión y se extendió a redes sociales, ruedas de prensa y eventos públicos

¿Cuándo nació la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame?

La enemistad entre ambos personajes se remonta al inicio de la década de los 2000, cuando coincidieron en programas de televisión en los que debatían temas paranormales relacionados con el libro Cañitas, obra que dio notoriedad mediática a Carlos Trejo. Desde entonces comenzaron los intercambios de descalificaciones públicas, principalmente después de que Adame cuestionara la credibilidad del investigador paranormal, lo que desató una cadena de insultos y desafíos entre ambos.

Durante los años siguientes la rivalidad se mantuvo viva a través de declaraciones en medios y redes sociales. Trejo llegó a calificar a Adame como un “mitómano” y retarlo a un enfrentamiento físico, mientras que el actor respondió con insultos y amenazas similares. Las tensiones escalaron hasta incluir acusaciones graves entre ambos, lo que profundizó la confrontación pública y mantuvo el tema recurrentemente en programas de espectáculos.

El primer intento de pelea en 2019

Durante 2019, ambas personalidades finalmente anunciaron que se estarían enfrentando en un combate de boxeo. durante una conferencia de prensa en la que ambos promocionaban una supuesta pelea de box. En medio de la discusión, Carlos Trejo lanzó una botella al rostro de Alfredo Adame, provocándole una herida debajo de la ceja. El incidente fue captado por cámaras y derivó en la cancelación del combate que estaba previsto, además de intensificar el intercambio de acusaciones entre ambos.

Tras el episodio de 2019, la rivalidad continuó principalmente en redes sociales y entrevistas. Ambos personajes siguieron lanzándose insultos y burlas, especialmente cuando alguno protagonizaba polémicas públicas. En varias ocasiones Trejo utilizó sus redes para mofarse de enfrentamientos de Adame con otras personas, manteniendo viva la confrontación mediática.

¿Cuándo pelearán Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royal 2026?

El combate está programado para el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, dentro de la cartelera del evento Ring Royal 2026, que combina peleas, espectáculo y presentaciones musicales. La función comenzará alrededor de las 18:00 horas, aunque el orden exacto de las peleas puede variar durante la velada.

De acuerdo con información oficial del evento el combate tendrá un formato simplificado típico de los eventos de boxeo de celebridades:

3 rounds de 3 minutos cada uno

Descansos cortos entre rounds

Uso de careta protectora (casco)

Combate con guantes de box y supervisión de árbitro

El uso de careta fue solicitado para reducir el riesgo de lesiones; incluso se ha mencionado que uno de los peleadores lo pidió por antecedentes de golpes en el rostro