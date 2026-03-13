Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 13 de marzo? Conoce al ganador de la primera batalla por la Supervivencia en Exatlón México hoy viernes 13 de marzo (Exatlón México)

Cada vez se acerca más la final de Exatlón México y la competitividad entre ambos equipos continúa creciendo, por lo que aquí te decimos cuáles son los rumores sobre el posible ganador de hoy en la primera batalla de la Supervivencia.

Previo a finalizar la semana 24 de Exatlón México, durante la batalla por la Supervivencia cuatro hombres Rojos y cuatro hombres Azules se encuentran en riesgo de ser eliminados.

¿Qué equipo gana La Supervivencia hoy viernes 13 de marzo en Exatlón México?

La batalla de la Supervivencia de este viernes 13 de marzo se encuentra bastante reñida, puesto que mientras que los Azules fueron los ganadores de la Villa 360, los Rojos obtuvieron la victoria del Mini Game, obteniendo ambos equipos una ventaja de descanso.

No obstante, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Juego de la Supervivencia este viernes 13 de marzo será el equipo Azul, sumándose otra victoria más.

Sin embargo, los resultados pueden ser diferentes a los mostrados durante la transmisión de hoy, por lo que deberás seguirla en vivo para conocer cuál podría ser el equipo que se salve del Domingo de Eliminación.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy en vivo?

El capítulo por el Juego de la Salvación de este viernes 13 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.

Recuerda que el capítulo del Duelo de Eliminación inicia los domingos a las 8:30 de la noche igual por Azteca Uno, aunque las batallas por la Supervivencia, las cuales definen quiénes tendrán que competir por su permanencia en Exatlón México inician en el horario normal a las 8:00 los viernes y sábados.