¿Cuándo inicia la primavera 2026? Esta es la fecha exacta del equinoccio (Cuartoscuro)

La llegada de la primavera en el hemisferio norte ya tiene fecha confirmada para 2026.

Este fenómeno astronómico, conocido como equinoccio de primavera, marca el momento en que la duración del día y la noche se iguala en gran parte del planeta y comienza oficialmente la nueva estación.

Para muchas personas, el cambio simboliza el final del frío y el inicio de días más cálidos y luminosos. Además del impacto climático, el equinoccio representa un evento clave en el calendario astronómico que ha sido observado por culturas de todo el mundo durante siglos.

¿Cuándo será el equinoccio de primavera 2026?

El equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro de México. En ese instante se considera oficialmente iniciada la primavera en el hemisferio norte desde el punto de vista astronómico.

Este momento exacto corresponde a las 14:46 horas GMT, horario que utilizan los cálculos astronómicos internacionales para determinar el inicio de la estación en distintas regiones del planeta.

¿Qué es el equinoccio y por qué ocurre?

El equinoccio es un evento astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre. Esta alineación provoca que ambos hemisferios reciban prácticamente la misma cantidad de luz solar.

Como resultado, el día y la noche tienen una duración muy similar, cercana a 12 horas cada uno. De hecho, el término “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa literalmente “noche igual”.

¿Por qué cambia cada año la fecha del equinoccio?

Aunque suele asociarse con el 21 de marzo, la fecha del equinoccio puede variar ligeramente. Esto ocurre porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol no dura exactamente 365 días, sino 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos.

Esa diferencia acumulada provoca pequeños ajustes en el calendario astronómico, lo que explica por qué algunos años el equinoccio ocurre el 19, 20 o 21 de marzo en el hemisferio norte.

Un fenómeno que marca el inicio de la nueva estación

Tras el equinoccio de primavera, los días comienzan a alargarse progresivamente, lo que significa más horas de luz solar y temperaturas gradualmente más cálidas. Este cambio también influye en diversos procesos naturales y biológicos relacionados con el ciclo de las estaciones.

Mientras tanto, en el hemisferio sur ocurre el fenómeno contrario: el equinoccio de marzo marca el inicio del otoño. Esta diferencia se debe a la posición de la Tierra y a la forma en que su eje inclinado recibe la luz del Sol a lo largo del año.

En cualquier caso, el equinoccio sigue siendo uno de los momentos más simbólicos del calendario astronómico, ya que anuncia la llegada de una estación asociada con el renacimiento de la naturaleza y el aumento de la luz solar en el hemisferio norte.