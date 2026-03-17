¡BTS gratis en el Zócalo! ¿Con quién se tiene que dirigir realmente Sheinbaum para más fechas?

Sheinbaum ¿BTS gratis en el Zócalo? La respuesta ya llegó, pero la decisión final no depende de un gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que invitó a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, a visitar el país en septiembre, en medio de gestiones para conseguir más presentaciones de la banda de K-pop BTS en México, luego de que sus conciertos se agotaran en cuestión de horas.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que envió una carta al mandatario surcoreano para pedir su apoyo y facilitar el contacto con los productores del grupo, con la intención de abrir nuevas fechas e incluso explorar la posibilidad de un concierto gratuito.

Más conciertos de BTS en México y hasta uno en el Zócalo

La mandataria señaló que el presidente surcoreano respondió de manera positiva a la solicitud y aseguró que ya turnó la petición a los encargados del grupo.

Según explicó, su objetivo sería que más fans puedan ver a la agrupación, luego de que los boletos para sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros se agotaran rápidamente, lo que dejó fuera a miles de seguidoras.

Sheinbaum incluso planteó la idea de que el grupo pueda presentarse sin costo en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque reconoció que esto dependerá completamente de los productores.

Además, adelantó que el gobierno de Corea del Sur ofreció la posibilidad de traer a otra agrupación al país, aunque no se reveló el nombre.

Pero ¿de quién depende realmente traer a BTS?

Aunque existe voluntad política, la llegada de más conciertos, y especialmente uno gratuito, no depende directamente de ningún gobierno.

Las decisiones sobre presentaciones de BTS recaen en HYBE, la compañía que gestiona al grupo y controla su agenda, contratos, producción y condiciones técnicas.

A esto se suma la participación del gobierno de la Ciudad de México, que tendría que autorizar el uso del Zócalo y coordinar toda la logística de un evento masivo: seguridad, cierres viales, protección civil y servicios médicos.

También intervienen promotores y productores locales, quienes funcionan como enlace entre la empresa coreana y las autoridades mexicanas para aterrizar aspectos técnicos como escenario, sonido y operación del evento.

Un concierto posible, pero complejo

Un evento de este tipo implica retos importantes. BTS maneja giras globales con calendarios muy estrictos, sus conciertos tienen costos millonarios y su capacidad de convocatoria podría superar el millón de personas en un espacio como el Zócalo.

Por ahora, México espera la respuesta de los productores, mientras la invitación al presidente surcoreano sigue en pie y abre la puerta a una posible visita oficial en septiembre.

Polémica por boletos y presión de fans

El tema tomó fuerza tras las quejas de fans, conocidas como ARMY, quienes denunciaron falta de transparencia en la venta de entradas para los conciertos de BTS en la capital.

La alta demanda y la rapidez con la que se agotaron los boletos generaron presión para abrir más fechas, lo que llevó a la presidenta a intervenir directamente con el gobierno surcoreano.

Sheinbaum destacó que su homólogo se mostró entusiasmado por el interés del público mexicano y el cariño hacia los integrantes del grupo: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes regresan a los escenarios tras cumplir con su servicio militar.