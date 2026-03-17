Martimiércoles Chedraui HOY 17 y 18 de marzo 2026: estas son las ofertas irresistibles en frutas y verduras

El Martimiércoles Chedraui de este 17 y 18 de marzo 2026 llega con ofertas que no te puedes perder. Esta campaña semanal se ha vuelto una parada obligada para quienes buscan surtir frutas y verduras sin sacrificar la quincena completa.

Durante estos dos días, la cadena activa descuentos en productos frescos que van desde lo básico hasta lo que eleva cualquier comida casera.

De acuerdo con los listados de promociones, las ofertas aplican tanto en tiendas físicas como en línea, aunque pueden variar ligeramente según la sucursal.

Las mejores ofertas del Martimiércoles en frutas

El departamento de frutas llega con precios de alto impacto. Aquí algunas de las mejores ofertas en frutas en Chedraui:

Manzana roja mediana : $46.90 el kilo

: $46.90 el kilo Piña Gota Miel : $24.00 el kilo

: $24.00 el kilo Durazno rojo : $64.00 el kilo

: $64.00 el kilo Mango Paraíso : desde $32.90 el kilo

: desde $32.90 el kilo Fresa (domo 454 g) : $59.90

: $59.90 Frambuesa (domo 170 g) : $59.90

: $59.90 Naranja para jugo : $19.50 el kilo

: $19.50 el kilo Toronja: $19.50 el kilo

Verduras en oferta: lo básico para toda la semana

Si lo tuyo es cocinar en casa, este Martimiércoles también viene cargado de verduras con precios realmente bajos:

Aguacate Hass : desde $49.90 el kilo

: desde $49.90 el kilo Aguacate en malla : $21.90

: $21.90 Cilantro : $6.90 el rollo

: $6.90 el rollo Acelgas : $6.90 el rollo

: $6.90 el rollo Chayote sin espinas : $24.50 el kilo

: $24.50 el kilo Cebolla morada : $19.50 el kilo

: $19.50 el kilo Col blanca: $7.90 el kilo

Este combo permite armar desde una ensalada sencilla hasta un guisado completo sin que el ticket final te desestabilice.

Tips para aprovechar al máximo las ofertas

Antes de lanzarte al súper como si fuera final de temporada, toma nota:

Llega temprano: los productos más baratos se agotan rápido

Compara precios por kilo, no por pieza

Prioriza frutas y verduras de temporada

Planea tus comidas antes de comprar

Con esto, no solo ahorras, también realizarás compras inteligentes.

El Martimiércoles Chedraui 17 y 18 de marzo 2026 no decepciona: frutas jugosas, verduras esenciales y precios que sí hacen paro. La clave está en elegir bien y no dejarse llevar por el impulso.