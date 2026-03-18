‘Los Increíbles 3’ ya es oficial: ¿cuándo se estrena y qué es lo que podría pasar en la nueva película de Pixar?

Los Increíbles 3 Pixar anunció la fecha de estreno para la tercera película de la familia de súperheroes más famosa.

Pixar anunció este miércoles la fecha de estreno de una de las películas más esperadas de su catálogo: la tercera entrega de Los Increíbles, historia centrada en una familia de súperheroes que intenta adaptarse a su vida en los suburbios.

La primera película sobre la familia Parr se estrenó en 2004, revolucionando la animación al crear tecnología nueva para simular músculos y ropa, además de que fue el primer proyecto de Pixar que tuvo protagonistas humanos... o casi humanos.

Los Increíbles 3: director y fecha de estreno

Pixar Animation Studios anunció este miércoles que la tercera entrega de la familia Parr se estrenará en junio de 2028, diez años después de su predecesora.

Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre la trama de esta nueva película, la historia ya cuenta con un director: Peter Sohn, quien estuvo detrás de Elementos, película de romance y comedia que fue nominada a los premios Óscar.

¿De qué tratará Los Increíbles 3?

La primera entrega de esta historia fue ganadora de dos premios Óscar a Mejor Película de Animación y Mejor Edición de Sonido, Los Increíbles se convirtió en uno de los mayores éxitos de Pixar a nivel crítica.

El buen recimiento se mantuvo a lo largo de catorce años, tiempo en el que la esperanza de fanáticos y fanáticas casi se extinguió en la espera de una continuación, la cual llegó a cines en el año 2018, manteniendo el equilibrio entre la fanatasía de superpoderes y los conflictos de éstos en el mundo.

Estas dos primeras entregas elevan las expectativas tanto de los fans más antiguos como de las nuevas generaciones, quienes esperan ver una nueva aventura centrada en la familia Parr, la cual está integrada por Helen, Bob, Dash, Violeta y el pequeño Jack-Jack.

Dado que la primera película exploró un mundo de súperheroes obligados al retiro y su secuela arrancó con una marcha lenta para recuperar la confianza de la sociedad en los “supers”, internautas han especulado que esta nueva película se adentre más en la relación familiar al presentar un conflicto directo y más personal.

¿‘Gamma Jack’ en Los Increíbles 3?: la teoría más famosa de internet

A pesar de que el estudio no ha liberado datos oficiales acerca de la trama de Los Increíbles 3, las y los fans en internet se han encargado de especular sobre una teoría que nació en TikTok y se difundió rápidamente en el ‘fandom’ de esta historia animada.

Según internautas, la entrega tendrá por villano a Gamma Jack, un súper que sobrevivió a la purga de Syndrome en la primera película y cuenta con un inmenso poder que crea explosiones de radiación solar.

Su archivo existe en el canon de la historia, no obstante, teorías de fans lo señalan con una personalidad propensa a la villanía, la cual calzaría con el prototipo de “anti-héroe”.

Sin embargo, no es lo más impresionante de esta especulación, sino que internautas señalan que Gamma Jack podría ser... Jack Jack del futuro.