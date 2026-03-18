Netflix sube de precio en México: ¿Cuánto aumentará la suscripción y desde cuándo aplicará?

Netflix aumentará precios en México La plataforma de streaming Netflix ajustará sus costos en México; se prevén incrementos que van de 20 a 40 pesos mensuales dependiendo el plan contratado.

Netflix anunció un aumento de precios en México, se estima que el incremento en las tarifas sea de 20 a 40 pesos dependiendo el plan que los usuarios y usuarias mantengan o quieran contratar.

La plataforma es líder en el mercado de streaming, habiendo alcanzado un récord de 325 millones de suscriptores globales, por lo cual reportó un ingreso económico $45,180 millones de dólares en 2025 y un crecimiento del 15.8%; consolidado de esta manera su liderazgo.

¿A partir de cuándo aplicará el aumento en los planes de Netflix?

Usuarios y usuarias de la plataforma comenzaron a recibir un aviso mediante correo electrónico en el que Netflix anticipó el nuevo esquema de precios que se aplicará a partir de abril de 2026, incrementando entre 20 y 40 pesos de acuerdo al plan contratado.

El último ajuste de precios que Netflix realizó fue en el 2024 y, un año después, eliminó el plan básico de menor costo, lo que ocasionó una migración de personas suscriptoras hacia la opción que incluye anuncios en el catálogo de la plataforma.

Pese a la nueva modalidad del plan más económico, a principios de este 2026 Netflix registró alrededor de 94 millones de usuarios y usuarias que contrataron el plan estándar con anuncios.

¿Cuánto aumentará la suscripción de Netflix este 2026?

Dado que las plataformas de streaming buscan equilibrar la rentabilidad, inversión de contenido y sostenibilidad operativa, priorizando esquemas con publicidad y control de cuentas compartidas para fortalecer sus ingresos, el aumento de precios ha sido una práctica estratégica de estas compañías en los últimos años.

Los precios que tendrá Netflix a partir de abril 2026 en cada uno de sus planes son:

Estándar con anuncios: 139 pesos.

139 pesos. Estándar: 269 pesos.

269 pesos. Premium: 369 pesos.

Este incremento también impactará a las “perfiles extra”, cuyo costo aumentará 10 pesos adicionales por usuario fuera del hogar principal.