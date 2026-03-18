¿Ya hay pelea estelar para Ring Royale 2? David Faitelson acepta pelear gratis con Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco vs David Faitelson Poncho de Nigris lanzó la invitación a ambos para participar en la próxima función del Ring Royale

No ha pasado ni una semana desde la primera edición del Ring Royale y parece que la próxima pelea estelar ya se está cocinando. El comentarista deportivo de TUDN, David Faitelson respondió al reto de Poncho De Nigris, promotor principal de este evento, asegurando que sí está dispuesto a enfrentarse a Cuauhtémoc Blanco luego de haber rechazado la primer propuesta.

¿David Faitelson vs Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale 2?

Luego del éxito que tuvo la primera función de este evento en redes sociales este pasado fin de semana, el actor Poncho De Nigris ya está pensando en la segunda edición y lanzó una invitación a David Faitelson para subirse al cuadrilátero con Cuauhtémoc Blanco.

Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor.

Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby…

Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar.

Abrazo. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 18, 2026

En primera instancia, el comentarista deportivo de TUDN, pero en un segundo tuit, aseguró que lo haría gratis. Sin embargo, puso la condición de que se haga un donativo a la fundación Teletón de 10 millones de pesos

¿Cuál es la rivalidad de David Faitelson con Cuauhtémoc Blanco?

Las personas más jóvenes tal vez no lo recuerden, pero en marzo de 2003, cuando David Faitelson realizaba una cobertura de un partido entre Veracruz y el América, el entonces futbolista de las ‘Águilas’ vio al comentarista y aprovechó para darle un “zape” en la cabeza por detrás. El momento quedó grabado y se convirtió en uno de esos “Momentos sublimes” del deporte y la televisión mexicana.

En años recientes, también se hizo popular un gesto en redes sociales cada vez que Faitelson soltaba una opinión polémica con sus seguidores recordándoles aquella noche en el heroico puerto de Veracruz, donde el ahora diputado lo golpeó.

Actualmente, ambos personajes toman el incidente como un momento cómico y ya no tienen ningún conflicto. Incluso, han participado de forma conjunta en transmisiones de partidos en vivo. Ahora, podrían verse de nueva cuenta en el ring para arreglar aquellas viejas cuentas.