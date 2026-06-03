Registro de línea telefónica: ¿Qué hacer si mi compañía ya ligó mi CURP al número y cómo puedo verificarlo?

Registro de línea telefónica en México. La fecha límite para el registro obligatorio de líneas telefónicas se acerca y crecen las denuncias por presuntos registros realizados sin autorización. (Galo Cañas Rodríguez)

El registro obligatorio de líneas telefónicas continúa siendo un tema polémico entre los usuarios. Apenas a principios de mayo, solo se habían registrado 48 millones de las 150 millones de líneas telefónicas activas en el país. Sin embargo, ya existen denuncias de algunas compañías que están ligando el CURP de sus clientes a sus números de celular sin consentimiento previo.

Oye @CondusefMX yo no me registré pero aparece mi CURP asociada.



Que dice @ATT que si tengo un plan de renta es automático y mi opinión no importa 🫩 https://t.co/1dRYTnlsYR — Stellari 🐈‍⬛✨ (@StellariPolaris) June 1, 2026

Con el argumento de que las compañías no sufran pérdidas masivas de usuarios ante la baja de líneas sin registro, una estrategia avalada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha respaldado la acción de las empresas de telefonía de completar el proceso de quienes cuenten con planes de prepago a través del uso de información de su base de datos.

Recuerda que si tu celular se queda sin línea, no te podrán llegar mensajes SMS para verificar cuentas de diversas aplicaciones.📲🤳



¡Registra tu línea celular a tiempo!

Solo tienes este mes: 30 de junio ☝️



👉 https://t.co/fnNNwiYmWk#YoSíRegistro #CRT #Telecomunicaciones pic.twitter.com/6wm8dCxNkb — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 2, 2026

Algunas empresas que han procedido a registrar a varios de sus clientes de forma directa son AT&T, Movistar e Izzi.

¿Cómo saber si mi CURP se encuentra ligado a una línea telefónica?

Para verificar si tu CURP ya se encuentra asociada con un número de teléfono, puedes verificar a través de la página oficial Portal Gob MX, que permite la consulta de trámites y programas de índole gubernamental.

A través del portal y seleccionando la opción “Registra tu línea celular” puedes buscar, dependiendo de tu compañía de telefonía, si ya se encuentra enlazado tu CURP.

Por disposición oficial, el registro tiene como fecha límite el próximo 30 de junio. En caso de que los usuarios no cumplan con el plazo establecido, existe la posibilidad de la suspensión de la línea telefónica.