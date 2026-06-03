¿El Mundial 2026 va a afectar la productividad en los trabajos?: Esto dice la UNAM

Ambiente laboral en temporada del Mundial La UNAM señalan que ver los partidos de fútbol no disminuye el rendimiento laboral, siempre y cuando las empresas organicen el evento de forma abierta y flexible (PEXELS)

Con la llegada de la del Mundial 2026, la fiebre del futbol no solo invadirá las calles y los hogares, sino también el trabajo. Ante la percepción generalizada de que este evento masivo representa una distracción y afecta la productividad de los trabajadores, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecen una perspectiva diferente: el torneo puede ser una oportunidad clave para mejorar el ambiente laboral.

De acuerdo con investigadores de la máxima casa de estudios, el impacto de los partidos en las oficinas no depende del deporte, más bien en el ambiente laboral que aplique cada empresa.

El mito de la baja productividad

Guillem Compte Nunes, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señala que no existe evidencia de que seguir el Mundial afecte negativamente el rendimiento de los empleados.

La idea de que el futbol reduce el trabajo responde más a un estereotipo, pues el rendimiento final depende de cómo la organización anticipe y gestione proactivamente el interés de sus empleados.

Por su parte, Emmanuel Martínez Mejía, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, menciona que no dejar ver los partidos de fútbol suele tener un efecto contraproducente. Cuando las empresas optan por la prohibición, los empleados buscan alternativas para seguir las transmisiones a escondidas o mediante el celular, lo que genera mayores distracciones y un peor ambiente laboral.

El especialista destaca que cuando los trabajadores gozan de bienestar, salud integral y momentos de esparcimiento organizados, se sienten más motivados y elevan su producción.

Mantener la productividad durante el Mundial

Aunque los dos especialistas llevan acabo la idea que coincide el cual el punto no es evitar por completo dicho fenómeno, más bien se debe gestionar.

Fomentar el entorno sano, el modo de negociar la flexibilidad de horarios, la organización de turnos laborales, esto para poder habilitar un espacio y ver los partidos, definir las metas, que estas sean claras para lograr un objetivo laboral.

El uso de la tecnología debe ser regulado, es decir, evitar los distractores como las redes sociales para así lograr la máxima concentración laboral.

El Mundial funciona como un termómetro interno de cada empresa. Aquellas organizaciones que dejen de verlo como un problema y lo adopten como una herramienta de integración, no solo mantendrán sus niveles de productividad activos, sino que ganarán entre los empleados un propósito más comprometido.