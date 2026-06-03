David Faitelson volvió a hablar de su pelea con Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale y estas son las condiciones que puso

¿David Faitelson vs Cuauhtémoc Blanco? El reportero discute la posibilidad de subirse al ring. (cuartoscuro)

David Faitelson,comentarista deportivo, apreció en el podcast Ficcionando este lunes. Surgió el tema de su posible pelea de boxeo contra Cuahtémoc Blanco que se lleva planteando desde hace meses. ¿Qué dijo el reportero sobre la posibilidad de ponerse los guantes contra su viejo rival?

¿Por qué se planea pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco?

La rivalidad se remonta al 2003, cuando el entonces futbolista del Club América le propinó un golpe al reportero debido a los comentarios desfavorables que el periodista hacía constantemente acerca de él.

Desde entonces, ambos se han reconciliado pero la tensión continúa de manera jocosa, como se pudo ver en el programa que dirige el comentarista, Faitelson Sin Censura, donde justamente tocaron el tema de la posible pelea. Cuauhtémoc Blanco aseguró que, si el evento se logra, le dará una paliza a Faitelson.

Poncho De Nigris, organizador del evento Ring Royale, donde varias celebridades se enfrentan en el cuadrilátero, sugirió la pelea tras el éxito que tuvo el espectáculo en marzo.

Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson hablan de una posible pelea de box entre los dos.



Cuauhtémoc: “Te voy a poner una p1nche put1z4 wey. De por sí estás tontito, te voy a dejar más p3ndejit0”.😳🔥 pic.twitter.com/pmt4qrIfnw — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 7, 2026

¿Cuáles son las condiciones de David Faitelson para pelear contra Cuatémoc Blanco?

A través de X, el periodista deportivo rechazó en un inicio la invitación a boxear contra Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, luego dijo reconsiderarlo y afirmó que aceptaría únicamente si se donan 10 millones de pesos al Teletón.

La condición no ha cambiado y el comentarista de TUDN dijo en el podcast haberse quedado corto al solicitar esa cantidad de dinero. Quiere que, si va a participar en un «espectáculo grotesco», al menos el dinero se utilice para una buena causa, como la construcción de instalaciones para el tratamiento. «Vamos a dejar algo», postuló.

Teorizó que, por otro lado, Blanco probablemente sólo acceda si se le proporciona una buena recompensa monetaria.