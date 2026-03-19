Chedraui lanza ofertas en línea blanca con hasta 20% de descuento: conoce la fecha límite y compra refris, lavadoras y más

Si estabas esperando el momento perfecto para cambiar tu refri o jubilar tu lavadora, esto te interesa. Chedraui activó una promoción en su tienda en línea con hasta 20% de descuento en línea blanca de la marca Continental.

La promoción aplica en distintos electrodomésticos esenciales del hogar, desde refrigeradores hasta lavadoras, lo que la convierte en una de esas ventanas irresistibles.

¿Qué productos entran en oferta en Chedraui?

Dentro de esta campaña destacan artículos pensados para el día a día, especialmente aquellos que suelen representar una inversión importante:

Lavadora Semiautomática Continental Blanco CE-WT111MX

Refrigerador Continental 9 Pies Cúbicos CE-TRF152 Silver

Dispensador de Mesa Continental

Lavadora Semiautomática Continental Blanco CE-WT141MX

Congelador Continental 4.9 Pies Cúbicos CE-FR11MX

Estufa Continental CE-FRG308 20″ Silver

Fecha límite: corre que se acaba el descuento

La promoción estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que el tiempo juega en contra si estás pensando en aprovecharla.

Además, este tipo de ofertas suele coincidir con otras dinámicas de la tienda, como bonificaciones, meses sin intereses o descuentos adicionales en temporadas específicas, lo que puede aumentar aún más el ahorro si sabes combinar promociones.

Tips para aprovechar las ofertas de Chedraui

Antes de lanzarte al carrito digital, toma en cuenta estas recomendaciones:

Verifica disponibilidad en línea, ya que algunos productos tienen stock limitado

Compara modelos y capacidades según tus necesidades

Revisa métodos de pago y posibles promociones adicionales

Considera tiempos de entrega si lo necesitas con urgencia

El momento ideal para renovar tu hogar

Las promociones de Chedraui en línea blanca llegan como una especie de respiro para el bolsillo. No es solo comprar, es hacerlo con estrategia: elegir bien, pagar menos y llevarte productos que realmente hacen la diferencia en casa.