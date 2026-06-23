No es el más caro ni el más famoso: este es el shampoo recomendado por Profeco que destaca por su calidad y precio

Cuando se trata del cuidado del cabello, muchas personas asumen que el producto más costoso será automáticamente el mejor; sin embargo, los estudios de laboratorio han llegado a conclusiones diferentes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó diversos análisis sobre shampoos comercializados en México y sus resultados han reafirmado que el precio y la fama de una marca no siempre reflejan su verdadera calidad. En varias ocasiones, productos accesibles han conseguido mejores calificaciones que opciones premium ampliamente promocionadas.

Esto ha convertido a los estudios de la dependencia en una guía valiosa para quienes buscan cuidar su cabello sin gastar de más.

El shampoo que destacó por su excelente relación calidad-precio

Entre los productos mejor evaluados aparece Elvive Hidra Hialurónico, de L’Oréal Paris, que obtuvo resultados sobresalientes en aspectos fundamentales para el cuidado capilar. Según reportes basados en estudios de Profeco, el producto destacó por su capacidad de limpieza, equilibrio de pH, cumplimiento de etiquetado y una buena relación entre costo y desempeño.

Lo interesante es que no se trata de uno de los shampoos más caros del mercado, lo que demuestra que los consumidores pueden encontrar opciones confiables sin necesidad de realizar un gasto elevado.

¿Qué evalúa Profeco en un shampoo?

Antes de emitir sus recomendaciones, la Profeco somete los productos a distintas pruebas de laboratorio para verificar que realmente cumplan con lo que prometen.

Poder de limpieza

Uno de los factores más importantes es la capacidad para eliminar grasa, residuos y suciedad del cuero cabelludo sin provocar daños o resequedad excesiva.

Nivel de pH

El organismo también analiza que el producto mantenga un pH adecuado para proteger la fibra capilar y evitar afectaciones en el cuero cabelludo.

Veracidad de la información

Las etiquetas son revisadas para comprobar que las promesas comerciales coincidan con las características reales del producto.

Contenido neto

Otro punto importante es que la cantidad de producto indicada en el envase corresponda realmente con lo que recibe el consumidor.

Cómo elegir un shampoo más allá de la publicidad

Los expertos sugieren tomar en cuenta varios factores antes de comprar:

Tipo de cabello

Necesidades específicas del cuero cabelludo

Ingredientes activos

Resultados comprobados en estudios

Relación calidad-precio

La mejor opción no necesariamente será la más cara, sino aquella que responda a las necesidades de cada persona y cumpla realmente con lo que promete.

Y según las evaluaciones retomadas de la Profeco, algunos productos accesibles han demostrado que pueden competir de tú a tú con marcas mucho más costosas, convirtiéndose en aliados inesperados para el cuidado diario del cabello.