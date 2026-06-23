Minions & Monstruos: precios y fechas de preventa para los vasos y palomera coleccionable en Cinépolis

Mercancía de Minions & Monstruos En redes sociales ya se ha mostrado los coleccionables que llegarán a la cadena Cinépolis así como sus precios y fechas de preventa.

El verano de estrenos apenas arrancó con el exitoso debut de Toy Story 5 en las pantallas y otros delos estrenos más esperados (especialmente por las y los más pequeños) es Minions & Monstruos. Los hiperactivos secuaces de la saga de Mi Villano Favorito estarán de regreso próximamente en la pantalla grande y con ellos nueva mercancía oficial con vasos y palomeras que podrían ser una parte especial de tu colección.

Palomeras de los Minions: fecha de preventa y precios

Por medio de redes sociales, se filtraron cuáles serán los coleccionables oficiales que estarán llegando a Cinépolis próximamente con motivo del estreno de Minions & Monstruos, que será la tercera de la saga enfocada en estos particulares personajes y amigos de Gru (Mi Villano Favorito).

Hasta el momento, son tres diseños de vasos coleccionables que tienen figuras de los minions en la parte superior:

Minion Medieval

Minion Pirata

Minion Verde

El precio individual de estos vasos será de 245 pesos (incluye refresco)

Por su parte, la palomera es una edición especial mostrando a uno de los Minions abriendo el libro de los Monstruos con un tentáculo salido, tal como se muestra en los avances de la cinta de Ilumination. Las palomitas se insertan en la parte de atrás de la cabeza del personaje y su capacidad aproximada es equivalente al de unas de tamaño mediano.

En el caso de la palomera, tendrás que pagar un costo total de 620 pesos (incluye palomitas de mantequilla)

¿Cómo y dónde comprar los vasos y palomera de Minions & Monstruos en Cinépolis?

Tal como ocurre con otros cotizados coleccionables, quienes cuenten con categoría de fanático y súper fanático del Club Cinépolis pueden acceder antes que nadie a estas promociones debido a su lealtad y constante asistencia a las salas de la cadena.

La fecha de la preventa será el miércoles 1 de julio en tu sala más cercana

Venta general: jueves 2 de julio

El inicio de la preventa coincidirá con la fecha de estreno de la película en nuestro país, por lo que incluso podrás disfrutar de tu función con cualquiera de estos coleccionables.