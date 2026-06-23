Pato Merlín provoca fiebre por los patos en México y expertos lanzan alerta y piden a la sociedad “No compren patos por ser la mascota de moda”

Pato Merlín provoca fiebre por los patos en México: expertos lanzan alerta y piden a la sociedad “No compren patos por ser la mascota de moda”

En medio de la euforia del Mundial 2026, pocos personajes han generado tanta simpatía como el Pato Merlín, el ave que se volvió viral por aparecer con la playera de la Selección Mexicana en las calles de la Ciudad de México. Su imagen recorrió redes sociales, programas de televisión, la conferencia presidencial y hasta llegó a convertirse en una especie de mascota no oficial de la justa mundialista.

Sin embargo, mientras millones de personas celebran sus apariciones, organizaciones dedicadas al bienestar animal comenzaron a expresar una preocupación que ya han visto repetirse con otros fenómenos virales: la compra masiva de ciertas especies por moda.

Especialistas advierten que cuando un animal se vuelve tendencia en internet, muchas personas toman decisiones impulsivas sin conocer realmente las necesidades de la especie. El resultado suele ser el mismo: abandono, maltrato o condiciones de vida inadecuadas.

¿Por qué preocupa tanto el aumento en la compra de patos?

La alerta fue emitida por grupos de rescate y rehabilitación de fauna, que aseguran recibir constantemente ejemplares abandonados después de que sus dueños descubren que cuidar un pato es mucho más complicado de lo que parece.

Aunque en redes sociales suelen aparecer como animales tiernos, tranquilos y fáciles de mantener, la realidad es muy distinta.

Los patos requieren espacio y cuidados diarios

Un pato no puede vivir cómodamente en cualquier patio o departamento. Necesita áreas amplias para moverse, acceso constante a agua limpia y condiciones adecuadas para su bienestar físico y emocional. Además, son animales sociales que suelen desarrollarse mejor cuando conviven con otros ejemplares.

Son una responsabilidad de varios años

Otro aspecto que suele ignorarse es la esperanza de vida. Dependiendo de sus condiciones de cuidado, un pato puede vivir alrededor de una década, por lo que adquirir uno implica un compromiso a largo plazo y no una decisión temporal motivada por una tendencia en internet.

Los gastos pueden ser más altos de lo esperado

Alimentación especializada, atención veterinaria específica, medicamentos y revisiones médicas forman parte de los gastos habituales. Incluso encontrar profesionales con experiencia en aves acuáticas puede resultar complicado en algunas ciudades del país.

El problema detrás de los animales virales

La historia del Pato Merlín no es la primera que genera preocupación entre activistas. Cada vez que una especie se vuelve popular en redes sociales, aumenta el interés comercial alrededor de ella.

Lo mismo ha ocurrido anteriormente con erizos, hurones, conejos, reptiles exóticos y otras especies que, tras convertirse en tendencia, terminan siendo abandonadas cuando dejan de ser novedad.

Expertos explican que muchas personas idealizan la experiencia de tener una mascota basándose únicamente en videos de pocos segundos, sin conocer las verdaderas exigencias de alimentación, espacio, salud y convivencia que implica el cuidado responsable.

La popularidad de Merlín sigue creciendo

Lejos de disminuir, la fama del ave continúa expandiéndose. En los últimos días, Merlín incluso apareció en la conferencia matutina presidencial, consolidando su posición como uno de los personajes más comentados del Mundial 2026.

Su dueña ha explicado públicamente que el pato recibe atención especializada, alimentación adecuada y seguimiento veterinario constante, condiciones que no necesariamente pueden replicar todas las personas interesadas en adquirir un ejemplar.

Ese precisamente es uno de los puntos que subrayan los especialistas: admirar a Merlín no significa que cualquiera esté preparado para tener un pato en casa.

El llamado de los animalistas: di NO a comprar por impulso

Las organizaciones de bienestar animal coinciden en que los animales no son juguetes, regalos ni accesorios temporales.

Antes de adquirir cualquier especie, recomiendan investigar a fondo sus necesidades, analizar si se cuenta con el espacio adecuado, el presupuesto necesario y el tiempo suficiente para brindar una vida digna durante todos los años que vivirá el animal.

La historia del Pato Merlín demuestra el enorme poder que tienen las redes sociales para convertir a un animal en celebridad nacional. Pero también deja una lección importante: detrás de cada video viral existe un ser vivo que requiere cuidados permanentes, responsabilidad y compromiso.

Mientras Merlín sigue acumulando admiradores durante el Mundial 2026, especialistas esperan que su fama inspire cariño por los animales, no una nueva ola de compras impulsivas que termine en abandono.