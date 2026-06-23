¿Cuándo inicia Survivor México 2026? fecha de estreno de la nueva temporada del programa de supervivencia

Este próximo mes de julio regresa a la televisión mexicana Survivor México, uno de los programas de supervivencia favoritos de miles de personas; conoce todo lo que se sabe sobre esta nueva temporada.
Esta nueva edición de “Survivor México, La Reliquia en Llamas” estará conducida por Carlos Guerrero “Warrior”, quien ha dirigido las últimas temporadas y contará con 16 sobrevivientes los cuales se enfrentarán a desafíos extremos.
¿Cuándo empieza Survivor México 2026?
De acuerdo con lo anunciado por TV Azteca, televisora que transmitirá el programa, Survivor México 2026 estrenará el próximo lunes 20 de julio su séptima temporada.
¿Quiénes serán los 16 participantes de Survivor México 2026?
A pesar de la emoción que suscita el anuncio de la fecha de estreno, aún no se ha dado a conocer quiénes serán los participantes de Survivor México 2026; sin embargo, se espera que conforme se acerque la fecha de estreno se revelen más detalles sobre esta competencia, incluidos quiénes serán los concursantes de la séptima temporada.
Se sabe que quienes ingresen a esta competencia serán divididos en dos tribus, teniendo que competir entre sí en desafíos extremos para conseguir beneficios, provisiones y de esta forma avanzar hasta que haya un solo sobreviviente el cual será ganador de un gran premio.
Tampoco se ha dado a conocer si en esta nueva edición de Survivor México regresarán concursantes de anteriores temporadas, o si serán nuevos rostros los que se estarán observando este 2026, por lo que solo quedará esperar a que TV Azteca los anuncie.
¿Quiénes son los ganadores de Survivor México de todas las temporadas?
Mientras tanto, y para amenizar la espera, aquí te compartimos quienes han sido los ganadores de todas las temporadas de Survivor México:
- Survivor México 2020: Eduardo “Lalo” Urbina
- Survivor México 2021: Pablo Martí
- Survivor México 2022: Julián Huergo
- Survivor México 2023: Pablo Martí
- Survivor México 2024: Esmeralda Zamora
- Survivor México 2025: Sergio Torres