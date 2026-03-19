Sam’s Club remata Smart TV de 75 pulgadas, una oferta por tiempo limitado que no puedes dejar pasar

La Smart TV Hisense QLED de 75 pulgadas, que aparece en oferta por tiempo limitado en Sam’s Club, ha despertado el radar de quienes buscan renovar su sala sin gastar todos sus ahorros.

Este modelo apuesta por una experiencia envolvente, con dimensiones que prácticamente convierten cualquier pared en una pantalla de cine casero.

La promoción forma parte de una estrategia que busca acercar tecnología premium a más hogares, con descuentos que pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad.

Pantalla Smart TV Hisense QLED con resolución 4K Ultra HD

La protagonista de esta historia cuenta con una resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) ofrece imágenes más nítidas, con mejor contraste y definición, ideales para maratones de series o partidos intensos.

Tecnología QLED

Gracias a la tecnología QLED, los colores ganan profundidad y precisión, haciendo que cada escena tenga mayor impacto visual. Es ese tipo de detalle que convierte una película común en una experiencia inmersiva.

Sistema VIDAA y funciones inteligentes

La pantalla integra el sistema operativo VIDAA, que permite acceder directamente a plataformas como Netflix o YouTube, sin necesidad de dispositivos adicionales.

Además, incluye:

Conectividad WiFi

Puertos HDMI y USB

Compatibilidad con asistentes de voz

Escalado de imagen a 4K con inteligencia artificial

Precio y descuento en Sam’s Club

Uno de los puntos más atractivos es el precio. Este modelo ha sido listado con una rebaja importante, pasando de más de 17 mil pesos a alrededor de 13 mil pesos, lo que representa un ahorro considerable dentro de su categoría.

Además, se contemplan facilidades como pagos a meses sin intereses, lo que la vuelve aún más accesible para quienes buscan dar el salto a pantallas de gran formato.