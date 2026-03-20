Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 20 de marzo? Conoce quién será el ganador de la Supervivencia de hoy, previo al domingo de eliminación en Exatlón México (Exatlón México)

Con las mujeres Azules y los hombres Rojos en riesgo de eliminación, aquí te decimos cuáles son los rumores sobre el ganador de hoy 20 en Exatlón México.

Previo a finalizar la semana 25, ambos equipos se enfrentarán entre sí para ganar la primera batalla por la Supervivencia, previo al Domingo de eliminación, por lo que aquí te decimos cuál podría ser el equipo que pierda un integrante este fin de semana.

¿Qué equipo gana la Supervivencia hoy 20 de marzo en Exatlón México?

Aunque ambos equipos cerraron la semana 25 llevándose diferentes premios, el Rojo fue quien se quedó con la más importante previo al Domingo de Eliminación, quedándose con la Villa 360.

Por otra parte, los Azules han revelado querer ganar la batalla por la primera Supervivencia, debido a que han perdido las de las últimas semanas.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Juego de la Supervivencia este viernes 20 de marzo será el equipo Rojo, llegándose a señalar que también serán los ganadores de la serie completa de esta competencia por la Salvación.

¿Quién será el eliminado de este domingo en Exatlón México?

Por otra parte, rumores y sitios especializados también apuntan a que el eliminado de Exatlón México en esta semana 25 será una integrante del equipo Azul.

Sin embargo, estos solo son rumores y especulaciones por lo que los resultados finales pueden cambiar, así que si quieres conocer el resultado final tendrás que sintonizar Exatlón México.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México este viernes 20 de marzo

El capítulo por el Juego de la Salvación de este viernes 20 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), aunque primero se llevará a cabo la competición por la Ventaja.

Podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial.

Recuerda que el capítulo del Duelo de Eliminación inicia los domingos a las 20:00 horas igual por Azteca Uno. Mientras que las batallas por la Supervivencia, las cuales definen quiénes tendrán que competir por su permanencia en Exatlón México son los viernes y sábados.